Russisch groen licht voor Mithra's anticonceptiepil

De pil zal in Rusland aan de man gebracht worden door Mithra's Hongaarse partner Gedeon Richter. De Russische anticonceptiemarkt is zo'n 190 miljoen euro per jaar waard, aldus Mithra, en groeit jaarlijks gemiddeld met 3 procent. Het is de derde grootste markt in Europa, na Italië en Duitsland.