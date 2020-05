Rutten stapt op als CEO van pharma.be

Catherine Rutten stapt eind juni op als CEO van pharma.be, de belangenorganisatie van de farmaceutische industrie. Ze zal opnieuw in de sector actief worden. Bij welk bedrijf is nog niet bekend.

Rutten stond zeven jaar aan het hoofd van pharma.be. Volgens de sectorvereniging keert ze terug naar de industrie voor een 'internationale rol in het bedrijfsleven'. Meer kan of wil de organisatie daar voorlopig niet over kwijt. Rutten zetelt ook in de raad van bestuur van de telecomgroep Proximus.