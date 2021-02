'Samen met Microsoft kunnen we sneller medicijnen ontwikkelen'

De Belgische biofarmagroep UCB heeft een partner van wereldformaat aan de haak geslagen. Samen met Microsoft wil het sneller medicijnen ontwikkelen om zenuw- en immuunziekten te behandelen. ‘Berekeningen waar we normaal zes maanden over doen, kunnen we zo in drie dagen afronden.'

Het Belgische biofarmabedrijf heeft een meerjarig contract gesloten met de Amerikaanse techreus Microsoft, om samen sneller nieuwe medicatie te identificeren en te ontwikkelen voor de behandeling van zeldzame zenuw- en immuunziektes. Financiële details over de krachtenbundeling worden niet bekendgemaakt.

Dankzij artificiële intelligentie kan je beter patronen en correlaties ontdekken tussen moleculen die geschikt zijn om geneesmiddelen te ontwikkelen. Herman De Prins UCB

Microsoft stelt de rekenkracht van zijn supercomputers, zijn technologie voor artificiële intelligentie (AI) en een team van wetenschappers ter beschikking. ‘Dankzij artificiële intelligentie kan je datasets, zoals onze eigen klinische gegevens en publieke bronnen, koppelen. Zo kan je beter patronen en correlaties ontdekken tussen moleculen die geschikt zijn om voor specifieke ziekten geneesmiddelen te ontwikkelen', zegt Herman De Prins van UCB.

‘Je kan ook veel meer data puren uit een bron als PubMed, waarin alle relevante medische publicaties verschijnen, dan als je mensenogen dat laat doen.’

Covid Moonshot

De krachtenbundeling komt niet helemaal uit de lucht gevallen. Ze borduurt voort op het werk dat UCB en Microsoft vorig jaar begonnen in het Covid Moonshot-crowdsourcingproject, een bredere internationale speurtocht naar een oraal toe te dienen middel voor de behandeling van Covid-19-patiënten.

Het Covid Moonshot-project zet de rekenkracht van supercomputers in om razendsnel duizenden medicijnontwerpen te screenen die universiteiten, vrijwilligers en zelfs gepensioneerde chemici van over de hele wereld inzenden. De beloftevolste projecten worden in labo’s op hun merites getest.

Hoewel allerlei bedrijven hun schouders onder Covid Moonshot zetten, is de krachtigste reeks onderzoeksdata afkomstig van UCB. ‘Dankzij de rekenkracht van Microsoft konden we een set van berekeningen waar we normaal zes maanden over doen in drie dagen afronden', zegt De Prins.

'De samenwerking met Microsoft wil dat model uitbreiden naar andere gebieden, om de ontwikkeling van levensveranderende therapieën voor mensen met ernstige ziekten te versnellen.'

Belofte van sneller medicijnonderzoek

Het is niet meer dan logisch dat AI in de hele farmasector in opmars is om de zaken te versnellen. Herman De Prins UCB

AI wint in sneltempo aan belang in farmaonderzoek. Geavanceerde wetenschap, rekenkracht en AI-algoritmes kunnen doorgaans zeer langdurig geneesmiddelenonderzoek sneller en efficiënter maken. ‘Geneesmiddelenontwikkeling neemt gemiddeld tien jaar in beslag en brengt hoge kosten met zich mee. Het is niet meer dan logisch dat AI in de hele farmasector in opmars is om de zaken te versnellen’, zegt De Prins.

Bij UCB stuurt hij een multidisciplinair team aan van 290 mensen, onder wie statistici, wiskundigen en bio-ingenieurs. ‘In onze hele medicijnketen moeten we zo’n 1.400 softwaresystemen beheren, van die voor de analyse van onderzoeksdata, over het beheer van klinische data tot data voor patiëntveiligheid.’

UCB gebruikt al AI op velerlei fronten. ‘We zetten het in om in publieke databanken de resultaten van klinische studies te screenen. De inzichten helpen ons te bepalen hoe we een klinisch onderzoek voor een specifieke aandoening het best organiseren om de grootste kans op slagen te hebben. Je wil optimaal gebruikmaken van de sterktes van ziekenhuizen en artsen in bepaalde behandelingen. Daarnaast gebruiken we AI al voor risicomonitoring in lopende klinische studies, om er proactief op toe te zien dat de gegevens juist verwerkt worden.’

In de toekomst kan UCB met AI ook nog gerichter patiëntgroepen bepalen die het beste gebaat zijn met een therapie. ‘Zo loop je minder risico op uitval in een klinische studie en kan je ook sneller alle patiënten rekruteren. Als je klinische studies vlotter kan doen verlopen, kunnen medicijnen sneller geëvalueerd worden en worden ze mogelijk sneller beschikbaar.’