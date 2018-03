‘Samen met de Rockefellers en Google gaan we strijd met kanker aan'

Het investeringsfonds Droia stopt na een eerste ronde van 75 miljoen nog eens 100 miljoen euro in start-ups met een beloftevolle behandeling tegen kanker. ‘Er is niet één golden bullet tegen kanker.’

Het investeringsfonds Droia is in 2011 gestart met 75 miljoen euro. Dit jaar komt daar eensklaps 100 miljoen euro bij. Om nog meer start-ups die werken aan een kankertherapie te ondersteunen. Droia is een durfkapitaalfonds met antennes tot in Silicon Valley. Toch werkt het in de luwte. De thuisbasis is een discreet pand in het centrum van Meise.

‘Dit was vroeger een restaurant, met achteraan de feestzaal van het dorp. Van hieruit hebben we contact met wetenschappers, investeerders en ondernemers van over de hele wereld. We zijn met 15, maar we hebben plaats voor 35. We hebben die ruimte nodig voor onze start-ups. Onder onze impuls zijn hier al twee bedrijven van scratch af begonnen’, zegt managing director Janwillem Naesens. Naesens, vroeger investeringsmanager bij het fonds Waterland, leidt Droia samen met Bart Van Hooland, bestuurder bij Gimv . Beiden zetelen ook in het bestuur van tal van bedrijven.

Droia neemt wetenschappers of startende ondernemers met een opmerkelijk idee tegen kanker onder zijn vleugels. En begeleidt ze van het klinisch onderzoek en het neerleggen van de octrooien tot de dag waarop een medicijn dichterbij komt. Van Hooland: ‘We komen die mensen op het spoor op medische congressen of door ons netwerk. Soms zijn het al kleine bedrijven, soms moet alles nog beginnen. We ondersteunen dan hun ontwikkeling met onze eigen experts.’

Ontdekt Droia een beloftevolle kankerbehandeling, dan brengen ze die tot de fase van proof-of-concept: het moment waarop klinische studies aangeven dat de therapie werkt bij mensen. Naesens: ‘Dat bewijs is ongelooflijk belangrijk. Voor ons is het het moment van de waarheid.’

‘Daar is het ons allemaal om te doen’, voegt Van Hooland toe.

Zo heeft Droia onlangs Convert Pharmaceuticals gelanceerd. Het gaat om kankertechnologie uit Nieuw-Zeeland, die nu op eigen benen wordt ontwikkeld vanuit Luik. Arcus Biosciences is dan weer een Californisch biotechbedrijf dat werkt rond immunotherapie. Arcus trok vorige week naar de beurs en haalde 138 miljoen dollar op. Van Hooland: ‘We zijn in de zomer van 2016 in Arcus gestapt, een jaar na zijn start. Nu trekken we ons stilaan terug. Onze rol is hier uitgespeeld.’

Achter Arcus zit Terry Rosen, een Amerikaan die na enkele jaren aan de top in grote farmaceutische bedrijven zoals Pfizer en Amgen besliste zijn eigen weg te volgen. Zijn eerste bedrijf, Flexus Biosciences, werd na twee jaar al verkocht aan farmareus Bristol-Myers Squibb voor 1,25 miljard dollar. En nu is er dus Arcus, dat in geen tijd een beurswaarde van 800 miljoen dollar haalt.

Internationaler

Droia heeft tot dusver geïnvesteerd in tien bedrijven. Ieder jaar komt er een bij, voor een investering van 5 à 15 miljoen euro.

We geraken binnen in netwerken waarvoor we normaal als kleine Belgen niet zouden worden uitgenodigd. janwillem naesens managing director droia

‘Ons netwerk breidt uit. We worden nog internationaler. Nu is het fiftyfifty: de helft van onze investeringen is Europees, de andere helft Amerikaans. We gaan misschien nog wat meer naar de Verenigde Staten. Azië staat ook op ons lijstje’, zegt Van Hooland.

‘We willen zeer goed ons huiswerk maken voor we investeren en dan vervolgens de bedrijven intens begeleiden. Daar hebben we experts voor nodig. Mensen die goed kunnen inschatten wat het kankeronderzoek waard is’, zegt Naesens.

De focus op kanker, aangebracht door Luc Verelst, de stichter en voorzitter van Droia, is uniek. De meeste fondsen mikken op meerdere ziektes. ‘Wij niet. Want er is niet één golden bullet tegen kanker. Het is een combinatie van medicijnen en behandelingen die zal maken dat patiënten er niet meer aan sterven.’

Marc Coucke

De mensen van Droia hebben een netwerk om u tegen te zeggen. Onder andere Marc Coucke, de familie Van Hool en Emiel Lathouwers (ex-AS Adventure) investeren in Droia.

We zien behandelingen tegen kanker opduiken die we tien jaar geleden niet voor mogelijk hielden. Daarom gaan we nog meer investeren. bart van hooland managing director droia

Ook Silicon Valley lacht Droia toe. ‘Amerikaanse fondsen vragen ons om mee te investeren in bedrijfjes. Niet dat ze ons geld nodig hebben, maar we hebben een stalen reputatie. Omdat we ons huiswerk zo goed doen. Geloofwaardigheid is zeer belangrijk in deze wereld’, zegt Van Hooland.

‘Ze waarderen onze diepe technische en wetenschappelijke kennis’, zegt Naesens. ‘Daardoor raken we binnen in netwerken waar we normaal als kleine Belgen of Europeanen niet voor zouden worden uitgenodigd.’

Van Hooland: ‘Neem het bedrijf Cyteir Therapeutics, waarin we begin deze maand zijn gestapt. We zijn er lead investor, samen met Venrock, Celgene en Lightstone. Venrock is een vehikel van de familie Rockefeller, de noblesse van de Amerikaanse ondernemerswereld zeg maar. Het investeerde al meer dan 2,5 miljard dollar. Die mensen hebben ons eerst grondig gescreend. Toen ze ons vroegen om mee in te stappen, kregen we toch wel het gevoel dat het aan het lopen was.’

Vorig jaar investeerde Droia ook in Pact Pharma, een bedrijf van Nobelprijswinnaar David Baltimore. Met als mede investeerder: Google Ventures. ‘Dit zijn kansen waartegen we geen neen zeggen. We willen tenslotte samen een bedrijf opbouwen.’

Van Hooland: ‘De strijd tegen kanker zit een stroomversnelling. We zien behandelingen opduiken die we tien jaar geleden niet voor mogelijk hielden. Daarom moeten we nu meer gaan investeren. Vandaar dat tweede fonds. Dit is het moment.’