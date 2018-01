Sanofi-CEO: 'Ablynx blijft wat het is'

De Franse farmareus Sanofi is niet van plan Ablynx weg te halen uit Gent. 'We zijn onder de indruk van het onderzoek en van de technologie van Ablynx. We hebben niet de intentie daar een disruptie te veroorzaken', zegt Sanofi-CEO Olivier Brandicourt.

Sanofi telt 900 werknemers in België, Ablynx 450. Bovendien heeft Sanofi sinds de overname van Genzyme in ons land een fabriek waar biologische middelen worden gemaakt. Meteen rijst de vraag of het Franse farmabedrijf de zetel in Gent behoudt.

'We zijn onder de indruk van wat Ablynx in Gent heeft opgebouwd: het onderzoek, de technologie en de medicijnen. We willen verbeteren en opkrikken wat al bij Ablynx is gebouwd. We gaan niet voor disruptie', zegt Sanofi-CEO Olivier Brandicourt in een conference call.

Toch geeft hij ook aan dat hij het onderzoek van Ablynx 'zo snel mogelijk' wil integreren in de onderzoek- & ontwikkelingsactiviteiten van Sanofi. 'We werken samen sinds 2015. In 2017 zijn we nog dichter naar elkaar gegroeid. We weten dus dat we samen veel kunnen doen', klinkt het.

Sanofi, of eigenlijk Genzyme, stapte in 2015 al in een onderzoeksprogramma van Ablynx rond multiple sclerose. In juli vorig jaar werd een overeenkomst gesloten voor acht onderzoeksprogramma's. Die deal leverde in een eerste betaling 23 miljoen euro op, maar Sanofi was op het einde van de rit bereid 2,4 miljard euro uit te keren aan het Gentse biotechbedrijf.

Nog overnames