Sanofi boekt recordverkoop van griepvaccins

Sanofi pakt uit met betere kwartaalresultaten dan de analisten hadden verwacht. De Franse farmareus zag de omzet met 6 procent stijgen naar 9,5 miljard euro. De winst per aandeel klom met 0,5 procent naar 1,83 euro.

Eerder zei Sanofi al dat het de vaccinproductie met 20 procent zou opvoeren door een sterk toenemende vraag en dreigende tekorten in verschillende Europese landen.

'Vooruitzichten optrekken'

Sanofi-CEO Paul Hudson toont zich tevreden met de resultaten. 'We hebben een sterk kwartaal achter de rug, voor zowel de vaccins als voor Dupixent. Dat laat ons toe om onze vooruitzichten voor het volledig jaar op te trekken.' Sanofi verwacht dat de winst per aandeel in 2020 met 7 tot 8 procent zal groeien. Eerder ging het farmabedrijf nog uit van een winstgroei tussen 6 en 7 procent.