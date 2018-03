Sanofi heeft geld voor Ablynx-deal op zak

Sanofi maakte gretig gebruik van het nulrentebeleid van de Europese Centrale Bank om extra schulden op de balans te laden. Het plaatste voor 8 miljard euro obligaties , in verschillende tranches die aflopen tussen 2020 en 2038. Op een deel van de obligaties - terug te betalen in 2020 - moet Sanofi zelfs geen rente betalen. Aan de langslopende obligaties is een rente van 1,875 procent verbonden.

De Franse farmareus heeft daarmee zijn financiering rond om binnekort een officieel bod op Ablynx uit te brengen. De Franse bereikten eerder dit jaar al een akkoord om het Gentse biotechbedrijf voor 3,9 miljard euro (45 euro per aandeel) in te lijven. De Franse halen daarmee Caplacizumab in huis, een medicijn om een zeldzame maar dodelijke bloedziekte te behandelen in huis.