Sanofi mikt op vaccin in eerste helft volgend jaar

Sanofi mikt op de eerste helft van volgend jaar voor goedkeuring. Dat is eerder dan verwacht.

Sanofi is een van belangrijkste vaccinproducenten ter wereld. Het werkt aan meerdere vaccins tegen Covid-19. Voor een daarvan wordt samengewerkt met het Britse GSK. Daarbij wordt DNA-technologie gebruikt. De klinische proeven zouden in september beginnen, en het vaccin zou beschikbaar zijn in de eerste helft van volgend jaar.