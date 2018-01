Sanofi neemt Ablynx over voor 3,9 miljard euro

Sanofi betaalt 45 euro per aandeel Ablynx, melden beide bedrijven gezamenlijk. Novo Nordisk, dat eerder op Ablynx aasde, staakt de biedstrijd.

De Franse farmareus Sanofi overtreft daarmee ruimschoots het vijandige bod van het Deense Novo Nordisk, dat eind vorige maand 30,5 euro bood per aandeel van het Gentse biotechbedrijf.

Novo Nordisk legt zich neer bij het bod van zijn Franse concurrent. In een korte mededeling laat het Deense bedrijf weten dat het geen verder tegenbod overweegt.

Premie

Het bod van Sanofi betekent een premie van 21 procent tegenover de laatste koers van Ablynx van vrijdagavond. De deal wordt unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van beide bedrijven. 'Onze raad van bestuur is er stellig van overtuigd dat deze transactie een aantrekkelijke waarde inhoudt voor alle aandeelhouders', zegt Edwin Moses, de CEO van Ablynx , in de mededeling.

Ook de beurs lijkt zich te kunnen vinden in het bod. De koers van Ablynx op Euronext Brussel schoot maandag, na anderhalf uur pauze, meteen ruim 20 procent hoger richting de biedprijs.

Prooi

Ablynx verzilvert met de overname zijn status als aantrekkelijke prooi voor een groot farmabedrijf. Zijn eerste geneesmiddel, een medicijn tegen de zeldzame bloedziekte TTP, komt binnenkort op de markt. Bovendien heeft het 45 onderzoeksprogramma's lopen die kunnen uitmonden in een medicijn.

Het Gentse biotechnologiebedrijf is een pionier in het gebruik van nanobody's, piepkleine en efficiënte antilichamen die afkomstig zijn van lama's.

Sanofi en Ablynx kennen elkaar al als partners. Vorige zomer zetten beide bedrijven een samenwerking op gang rond de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen ontstekingsziekten op basis van de nanobody-technologie van Ablynx. Het Gentse bedrijf ontving daar toen een betaling van 23 miljoen euro voor van Sanofi.

Miljardendeal

'Met Ablynx zetten we de strategische transformatie van ons onderzoek en ontwikkeling voort, door onze pijplijn uit te breiden en ons groeiplatform voor zeldzame bloedziekten te versterken', zegt Olivier Brandicourt, de CEO van Sanofi, in het statement over de overname.

Voor Sanofi is het de tweede miljardendeal in een week. Een week geleden betaalde Sanofi 9,4 miljard euro voor Bioverativ, een Amerikaanse specialist in de behandeling van de erfelijke bloedziekte hemofilie.

Witte ridder

De voorbije dagen gonsde het van de speculatie over een nieuw en hoger bod van Novo Nordisk, maar vanuit Parijs is met Sanofi een witte ridder opgestaan. De waardering die Sanofi op Ablynx kleeft, ligt gevoelig hoger dan wat de Denen boden. Sanofi betaalt 3,9 miljard euro, terwijl Novo Nordisk 2,6 miljard veil had voor Ablynx.

Onder andere de Nederlandse investeerder Aat Van Herk, met een belang van ruim 10 procent de grootste aandeelhouder van Ablynx, drong aan op een hoger bod.

Significant

'Het bod van Sanofi is een significante verbetering voor Ablynx en duidelijk een bod dat in lijn ligt met hun verwachtingen', zeggen Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse, analisten bij KBC Securities, over het overnamenieuws.

'Voor Sanofi versterken de twee overnames de positie in het domein van bloedziektes. Voor Ablynx is de overname een strategische zet die de vooruitgang van de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's kan versnellen en het commerciële potentieel kan maximaliseren', zeggen de analisten.

Hetzelfde geluid bij Degroof Petercam: 'Wij zien dit als een fair bod en sporen beleggers aan om het te aanvaarden', zegt analiste Stéphanie Put.

Grootste sinds 2015

De deal is de grootste Belgische deal (lees: met een Belgische koper, verkoper of doelwit) sinds 2015. Dat jaar kocht AB InBev zijn sectorgenoot SABMiller (92 miljard euro), legde Ahold de hand op Delhaize (9,3 miljard euro) en lijfde Solvay het Amerikaanse Cytec in (5,8 miljard euro).