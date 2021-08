Sanofi springt met miljardenovername mee op mRNA-trein

Het Franse farmabedrijf Sanofi legt 3,2 miljard dollar op tafel om Translate Bio over te nemen. Daarmee haalt het mRNA-technologie - die in de kijker staat sinds de pandemie - in huis.

Translate Bio is geen onbekende voor Sanofi. Integendeel. De twee tekenden in 2018 al een samenwerkingsakkoord en breidden dat vorig jaar verder uit. Twee gezamenlijke onderzoeksprogramma’s zijn al vrij gevorderd. Momenteel lopen patiëntenproeven voor vaccins tegen Covid-19 en influenza.

Met de overname haalt Sanofi de technologie nu volledig in huis. ‘De toegang tot een nieuw technologieplatform zal ons toelaten het potentieel van mRNA verder te exploreren’, aldus Paul Hudson, de CEO van Sanofi.

We zien dit technologieplatform niet enkel voor de ontwikkeling van vaccins, maar ook om geneesmiddelen te ontwikkelen in de domeinen van immunologie, oncologie en zeldzame ziektes. Paul Hudson CEO Sanofi

Met Translate Bio zet Sanofi een voet aan de grond in de wereld van mRNA, dat sinds de uitbraak van de coronapandemie wereldwijd in de schijnwerpers staat. Het Amerikaanse Moderna en de tandem Pfizer-BioNtech slaagden er in snel tempo in een zeer effectief mRNA-vaccin op punt te stellen en troefden daarmee de klassieke vaccingrootmachten à la Sanofi en GSK af.

Next big thing

Sanofi en bij uitbreiding de hele farmawereld beseft dat mRNA de next big thing is en dat de toepassingen veel verder reiken dan enkel Covid-19, gaande van griep en kanker tot hiv en andere infectieziektes. ‘We zien dit technologieplatform niet enkel voor de ontwikkeling van vaccins, maar ook om geneesmiddelen te ontwikkelen in de domeinen van immunologie, oncologie en zeldzame ziektes’, aldus Hudson.

Translate Bio is onder meer op zoek naar behandelingen voor de taaislijmziekte en andere zeldzame longaandoeningenen.

Sanofi biedt 38 dollar per aandeel, wat een premie impliceert van 30 procent op de slotkoers van maandag. Het bod ligt 56 procent hoger dan de gemiddelde koers over de voorbije twee maanden.