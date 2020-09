Sanofi stopt met testen coronabehandeling

De Franse farmareus Sanofi schort samen met partner Regeneron de testen op waarbij hij test of het medicijn tegen reuma ook helpt bij de behandeling van Covid-19-patiënten.

Sanofi en Regeneron stoppen met hun onderzoek naar een potentieel middel voor de behandeling van Covid-19-patiënten, na zwakke resultaten in een laatste fase van de klinische testen. Daarbij werd bekeken of een bestaand medicijn tegen reuma en artritis ook hielp om coronapatiënten sneller het ziekenhuis uit te krijgen.

Op een testpubliek van 420 patiënten was er daarbij weliswaar wat vooruitgang, meldt Sanofi dinsdag in een persbericht, maar die is niet statistisch significant. Het onderzoek wordt daarom niet voortgezet.