Sanofi wil 13 miljard dollar cashen op Amerikaanse biotechgroep

Sanofi verkoopt zijn passieve investering in de Amerikaanse biotechgroep Regeneron. Dat moet bijna 13 miljard dollar in het laatje brengen.

Onder leiding van Paul Hudson - de Britse CEO die in september 2019 aantrad - wil Sanofi focussen op de lucratieve business van oncologie, immunologie en gentherapieën. In die optiek past een transactie van liefst 13 miljard dollar rond de Amerikaanse biotechgroep Regeneron. Daarin heeft Sanofi een belang van circa 20 procent.

Sanofi smeedt het ijzer als het heet is. De Amerikaanse biotechgroep won sinds Nieuwjaar 52 procent en noteert op het hoogste peil in 4,5 jaar.

Miljardencarrousel

Mogelijk brengt deze deal een hele miljardencarrousel op gang. De vrijgekomen middelen uit de exit uit Regeneron volstaan bijvoorbeeld voor Sanofi om het belang van cosmeticagroep L'Oréal van 9,4 procent in Sanofi over te kopen. Sommige analisten speculeren daarop. L'Oréal kan zelf middelen gebruiken om eigen aandelen over te nemen die nu in handen zijn van Nestlé (belang van 23%).