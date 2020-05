Sanofi wil oorlogskas spijzen met 13 miljard dollar

Via de verkoop van zijn passieve investering in het Amerikaanse biotechbedrijf Regeneron wil de Franse farmareus Sanofi cash tanken voor medicijnonderzoek en overnames.

Onder impuls van Paul Hudson, de Britse CEO die er in september 2019 de sterke man werd, vaart Sanofi sinds december een nieuwe koers. De Franse farmareus jaagt niet langer op nieuwe medicatie voor diabetes en hartaandoeningen, een besparing van meer dan 2 miljard dollar, maar focust op groeidomeinen als oncologie en zeldzame aandoeningen.

In die context past de transactie van 13 miljard dollar rond de Amerikaanse biotechgroep Regeneron. Daarin heeft Sanofi een belang van 20,6 procent, of 23,2 miljoen aandelen. ‘We zouden geen passieve investeerder mogen zijn in een ander bedrijf’, zei Hudson deze week in de Britse zakenkrant Financial Times. ‘Voor ons is het een grote opportuniteit om kapitaal aan te wenden voor goeie wetenschap.’

De deal tussen Sanofi en Regeneron omvat twee luiken. Eerst zal Regeneron voor 5 miljard dollar aandelen die Sanofi in bezit heeft, overkopen. Daarnaast wil Sanofi 12,8 miljoen aandelen Regeneron aan de markt verkopen via een publieke uitgifte. Op basis van de slotkoers van vrijdag zou dat meer dan 7 miljard dollar opbrengen. Sanofi smeedt het ijzer als het heet is. De Amerikaanse biotechgroep won sinds Nieuwjaar 52 procent en noteert op het hoogste peil in 4,5 jaar.

Medicijnboost

Sanofi-topman Hudson stipte al aan dat de cashberg van de Regeneron-exit dient om het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen een boost te geven en mogelijk ook om overnames te doen. ‘We willen onze pijplijn organisch aanvullen en door overnames.'

De Franse farmareus en de Amerikaanse biotechgroep zullen hun samenwerking - die teruggaat tot 2003 - voorzetten. Sanofi zal daarom symbolisch zo’n 400.000 Regeneron-aandelen aanhouden. De krachtenbundeling resulteerde al in vijf goedgekeurde medicijnen en er zitten nog kandidaat-medicijnen in de pijplijn.

13 miljard Deal Sanofi wil 13 miljard dollar cashen op het Amerikaanse biotechbedrijf Regeneron.

Het Franse farmabedrijf en het Amerikaanse biotechbedrijf blijven beide eigenaar van het snel groeiende eczeemmedicijn Dupixent en van Kevzara, een middel voor de behandeling van reumatoïde artritis dat getest wordt als potentiële Covid-19-medicatie voor zwaar zieke patiënten.

Mogelijk trapt de Sanofi-Regeneron-deal ook een miljardencarrousel in gang. De vrijgekomen middelen uit de Regeneron-exit volstaan voor Sanofi om het belang van 9,4 procent van de cosmeticagroep L'Oréal in Sanofi over te kopen. Sommige analisten speculeren daarop. L'Oréal kan het geld gebruiken om de L'Oréal-aandelen over te nemen die nu in handen zijn van Nestlé (belang van 23%).

In ons land is Sanofi een belangrijke werkgever met 1.500 werknemers. Het heeft vestigingen in Diegem, Geel en Brussel en nam in januari 2018 het Gentse biotechbedrijf Ablynx over voor 3,9 miljard euro.