Schikking in megaproces tegen de farmaceutische industrie VS

Net voor de start van een megaproces tegen de farmaceutische industrie in de Amerikaanse staat Ohio is een schikking getroffen. Dat meldt The Washington Post.

Vrijdag ketste een schikking nog af. Volgens The Washington Post gaat het om een gedeeltelijke schikking van 260 miljoen dollar en betreft het drie grote geneesmiddelenverdelers, Cardinal Health, McKesson en AmerisourceBergen, en het Israëlische labo Teva aan de ene kant en twee counties aan de andere kant.

De hoogte van de schikking zal worden gebruikt om het bedrag van toekomstige schikkingen vast te stellen. De kans bestaat dat de zaak uiteindelijk om tientallen miljarden dollars zal draaien.

Het proces moest de verantwoordelijke zoeken voor de ongeveer 400.000 doden die de afgelopen 20 jaar in de Verenigde Staten zijn gevallen als gevolg van een overdosis opioïden. Daarnaast zijn er ook miljoenen verslaafden.

Johnson & Johnson

Eerder deze maand werd bekend dat de Amerikaanse groep Johnson & Johnson ruim 20 miljoen dollar betaalt om een rechtszaak te ontlopen. Johnson & Johnson is de moeder van het Belgische Janssen Pharmaceutica en de zaak draait onder meer rond de pijnstiller fentanyl, een Belgische uitvinding van de befaamde arts Paul Janssen die aan de basis lag van Janssen Pharmaceutica. Fentanyl zit in de pijnpleister Durogesic die in Beerse wordt gemaakt voor alle markten, behalve de Amerikaanse.