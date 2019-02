Schikking remt winstgroei bij Fagron

Fagron, de specialist in steriele bereidingen, heeft vorig jaar een omzetgroei van bijna 10 procent gerealiseerd. De winstgroei kon echter niet volgen, door hogere kosten en een schikking.

Fagron wist vorig jaar zijn omzet met 8,8 procent op te drijven tot 471,7 miljoen euro. Dat is mooi in lijn met de verwachting van analisten. Bij constante wisselkoersen was de groei nog forser: 14,5 procent. In het tweede halfjaar was er een duidelijke groeiversnelling tot 12,8 procent.

De sterkste vooruitgang realiseerde Fagron in Noord-Amerika (+45,9%), maar daarvan is het grootse deel te danken aan de overname van Humco. In Zuid-Amerika was er een kleine omzetdaling van 2,2 procent die echter volledig te wijten is aan wisselkoersen; bij constante wisselkoersen was er 16,6 procent groei. De omzet van het segment Europa steeg met 1,8 procent.

De brutobedrijfswinst voor eenmalige elementen (rebitda) komt uit op 99,1 miljoen euro. Dat is 3,5 procent meer dan in 2017 en een fractie beter dan verwacht. Dat de winstgroei kleiner is dan de omzetgroei komt vooral door de operationele kosten, die met 12 procent toenamen.

Schikking

Fagron trof in het eerste kwartaal een schikking met de voormalige eigenaars van JCB Laboratories in de VS en die erfenis uit het verleden duwt de eigenlijke brutobedrijfswinst (ebitda) 6 miljoen lager tot 93 miljoen euro, amper 1 procent meer dan in 2017.

Ten gevolge van hogere afschrijvingen en waardeverminderingen zakt de bedrijfswinst (ebit) met 1,5 procent. Hogere belastingen doen de nettowinst zelfs 8,8 procent lager uitkomen op 42,9 miljoen euro, wat duidelijk minder is dan verwacht.

Fagron denkt echter aan zijn aandeelhouders en verhoogt zijn dividend met 20 procent tot 0,12 euro per aandeel.

Voor 2019 geeft het bedrijf geen concrete vooruitzichten. Topman Rafael Padilla zegt dat hij de ‘leidende marktposities in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika’ de komende jaren verder wil uitbouwen via organische groei en overnames.

Gepersonaliseerde medicatie

Een interessante evolutie vond plaats in het vierde kwartaal met de start van Fagron Genomics, een divisie die zich toelegt op genetische testen. De genetische analyse gebeurt met eigen software in het laboratorium van Fagron Genomics in Barcelona. Met de genetische testen kan een gepersonaliseerde therapie worden voorgeschreven.