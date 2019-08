Schikking weegt op halfjaarwinst Fagron

Operationeel boekt de medische toeleverancier wel een stevige groei, met dank aan de opstart van de Amerikaanse megafabriek voor steriele bereidingen.

Fagron zag over de eerste jaarhelft de nettowinst bijna een derde zakken naar 12,71 miljoen euro of 0,18 euro per aandeel. De belangrijkste reden is niet operationeel, wel de schikking van net geen 20 miljoen euro die de specialist in magistrale bereidingen in juni trof om een onzalige Amerikaanse erfenis af te sluiten.

Fagron verkeerde na enkele faliekant uitgedraaide Amerikaanse overnames begin 2016 op de rand van de afgrond. Twee financiers - de textielondernemer Filip Balcaen en de private-equitygroep Waterland - hielden de groep met een kapitaalinjectie van 220 miljoen boven water. De twee redders cashten begin juli met forse winst een belangrijk deel van hun participatie, een extra toevloed van aandelen die deze zomer stevig op het aandeel woog.

Omzet

42% Groei Wichita In Wichita vertraagt, net als elders, de groei: tot 42 procent in de eerste jaarhelft. In de tweede helft van 2018 bedroeg die nog 73 procent.

Operationeel blijft Fagron wel op koers: de omzet steeg met goed 10 procent naar 256 miljoen euro. Een deel van die sterke groei is te danken aan de overnames die de groep weer mondjesmaat aandurft - onlangs nog in Mexico - en aan de sterke dollar, aangezien Amerika via de opstart van de megafabriek voor steriele bereidingen in de stad Wichita de komende jaren een belangrijke groeimotor wordt.

De groep lijkt ruimte te hebben voor verdere overnames. Ze kon op 1 augustus een bestaande kredietlijn van 375 miljoen euro herfinancieren, met flexibeler voorwaarden én lagere rentelasten. De nieuwe kredietlijn loopt tot 2026.

Wichita

Exclusief de impact van wisselkoersen en overnames kwam de organische groei uit op 6,6 procent. Dat is iets minder dan de 7,1 procent groei over het eerste kwartaal. Ook in Wichita vertraagt de groei: tot 42 procent in de eerste jaarhelft. In de tweede helft van 2018 bedroeg die nog 73 procent.

De brutobedrijfswinst steeg 6 procent naar 56 miljoen euro. Een minder sterke groei dan de omzet dus, waardoor de marge met 80 basispunten afbrokkelde tot 21,8 procent.

Een verrassing is die lagere marge niet: het beurshuis Berenberg stipte eerder al aan dat de opstart van Wichita - met flink wat extra personeel dat meteen ten volle rendeert - en de intussen opgeloste kwaliteitsproblemen bij een Nederlandse bereidingsfaciliteit tijdelijk op de marge zouden wegen.