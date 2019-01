Sequana Medical geeft startschot voor beursgang

Het Zwitsers-Belgische medtechbedrijf trekt naar Euronext Brussel en hoopt daarbij minimum 27,5 miljoen euro op te halen.

Wie wil, kan vanaf vandaag intekenen op de beursgang van Sequana Medical. Het bedrijf geeft nieuwe aandelen uit aan 8,50 à 9 euro per stuk en wil daarmee minimaal 27,5 miljoen en maximaal 38,5 miljoen euro ophalen.

Sequana ontwikkelde een implantaat - een pompje - om levensbedreigende situaties bij patiënten met levercirrose te voorkomen.

20,5 Bestaande aandeelhouders Sequana Medical is al zeker van 20,5 miljoen euro vers kapitaal. Enkele bestaande aandeelhouders hebben dat bedrag opzij gelegd voor moest de transactie toch op een flop uitdraaien.

Het verse bloed is welkom op de Brusselse beurs, maar het betreft al bij al toch een kleine transactie. Bij een aandelenkoers van 8,75 euro - het midden van de prijsvork - zal Sequana een beurswaarde van net geen 120 miljoen euro hebben.

Opmerkelijk is dat 'bepaalde' bestaande aandeelhouders al 20,5 miljoen euro opzij gezet hebben voor Sequana, voor moest de publieke kapitaalronde uitdraaien op een sisser. De bestaande aandeelhouders zijn onder andere LSP, Capricorn Venture Partners, Newton Biocapital, PMV en SFPI-FPIM.

Sequana Medical voorziet - bij voldoende interesse - minstens tien procent van de nieuwe aandelen bij particulieren te plaatsen. De inschrijvingsperiode loopt nog tot 7 februari waarna het bedrijf vermoedelijk zijn beursintrede maakt op 11 februari.

79,7 Overgedragen verlies Het bedrijf zat eind september met een overgedragen verlies van 79,7 miljoen euro.

Het bedrijf heeft in Europa intussen al een paar honderd van zijn pompjes verkocht, maar is nog steeds verlieslatend. Het overgedragen verlies sinds de opstart bedraagt 79,7 miljoen euro.

Het management gaat met de verse centen onder andere de commerciële uitrol in Europa en (vooral) bijkomend onderzoek in de VS financieren. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA gaf de technologie van Sequana eerder deze week nog de status van 'breakthrough device'. De opstart van een Amerikaanse studie is voorzien voor de tweede helft van dit jaar en zal zowat 11 miljoen euro kosten.

Leverpatiënten

De Sequana-pomp dient om ascites, een complicatie van levercirrose, te behandelen. Ascites is een levensbedreigende aandoening, waarbij vocht zich opstapelt in de buik ('waterbuik') door een slechte werking van de lever. Daardoor moeten patiënten heel regelmatig naar het ziekenhuis om dat water te laten weghalen. De pomp van Sequana, een implantaat van minder dan 100 gram, maakt dat overbodig. Het opgestapelde vocht komt dankzij de pomp in de blaas terecht en wordt dus automatisch afgedreven. Sequana werkt ook aan een pomp voor hartpatiënten.