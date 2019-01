'Sequana Medical moet beter bekend worden'

Het medtechbedrijf Sequana Medical trekt naar de beurs omdat het meer beleggers wil aanspreken. 'En niet omdat we wanhopig op zoek zijn naar geld', zegt CEO Ian Crosbie.

Sequana Medical stapt naar de beurs van Brussel om er 27,5 tot 38,5 miljoen euro op te halen. Het bedrijf produceert een pompje, een implantaat, om vochtophoping bij leverpatiënten te behandelen. Biocartis, eveneens een medtechbedrijf, trok meteen 115 miljoen euro aan toen het in 2015 naar Euronext trok. In vergelijking is de operatie van Sequana Medical bijzonder klein. En duur. Want de beursnotering brengt 4 à 7 miljoen euro kosten met zich mee, aan adviseurs, banken en advocaten.

Was Sequana Medical zo wanhopig?

Ian Crosbie: 'Het klopt dat we nog onvoldoende werkkapitaal hebben voor de komende twaalf maanden, maar onze huidige investeerders geven ons 20 miljoen euro, dus we zijn echt niet wanhopig. We willen naar de beurs gaan omdat we ons profiel willen opkrikken. We willen beter bekend worden. In de industrie, in de medtechwereld en gewoon bij het grote publiek. Een beursnotering helpt.'

'Daar komt nog bij dat we onze pool, waar we kapitaal kunnen ophalen, willen uitbreiden. We hebben nu aandeelhouders die ons ondersteunen. Maar wegens onze plannen op lange termijn is het goed om meer investeerders aan te spreken. Om verder te gaan dan private equity (fondsen die investeren in niet-genoteerde bedrijven, red.) en ook particuliere beleggers bij ons verhaal te betrekken.'

NASH 30 procent van de Belgen lijdt aan leververvetting door overgewicht. Daarvan krijgt 2 à 3 procent NASH (Non-Alcoholic SteatoHepatitis), of een niet-alcoholische leverontsteking. Wie NASH heeft, loopt het risico ascites te ontwikkelen, waarbij zich vocht ophoopt in de buik. Het pompje van Sequana Medical, dat wordt ingeplant, voert dat vocht rechtstreeks af naar de blaas. Het bevat slimme elektronica, waardoor het alleen overdag werkt. Iedere dag moet het apparaatje, van 6 op 4 cm, contactloos worden opgeladen. Dat duurt een twintigtal minuten. Het toestelletje maakt dat leverpatiënten met ascites niet om de twee weken naar het ziekenhuis moeten om het vocht te laten draineren. Aan de alfapump van Sequana Medical hangt een prijskaartje van 22.000 euro. 'Maar dat is na een jaar zonder drainages in het ziekenhuis al terugbetaald', maakt CEO Ian Crosbie zich sterk.

En die plannen zijn?

Crosbie: 'Onze alfapomp in de VS verkopen. We moeten daar eerst nog een reeks klinische testen voor doen, met patiënten. Gaandeweg willen we ook onze verkoop opkrikken in Europa. Onze pomp is hier al goedgekeurd, maar de verkoop is niet wat we hadden gehoopt omdat er eerst meer wetenschappelijk bewijs nodig is. We zijn onze geloofwaardigheid hier nog aan het opbouwen. Daarnaast willen we ook onderzoeken of onze pomp een rol kan spelen bij hartpatiënten, die vocht opstapelen door te veel natrium in het bloed.'

Hoelang kunt u met die 27,5 miljoen euro verder? Wat is de cashburn?

Crosbie: 'Ik plak daar liever geen bedrag op. Maar ik zie het zo: zodra we groen licht in de Verenigde Staten krijgen, zullen we meer kapitaal nodig hebben. En ook als blijkt dat we verder kunnen met ons onderzoek bij hartpatiënten. Het dat we nu ophalen, dient om alles voor te bereiden.'

Waarom zijn de VS belangrijk?

Crosbie: 'Er is daar behoefte aan behandelingen voor patiënten met levercirrose. Tot voor kort kregen alleen mensen met hepatitis of met alcoholproblemen te maken met cirrose, waardoor ze een waterbuik kunnen krijgen. Nu zien we dat steeds meer opduiken bij mensen met obesitas. Hun aantal is enorm aan het stijgen in de VS. We gaan uit van 150.000 patiënten die ons pompje binnenkort nodig hebben, willen ze hun levenskwaliteit behouden. Europa staat hier tien jaar achter. Het probleem zal zich hier pas over tien jaar manifesteren.'

En de rest van de wereld?

Crosbie: 'Ook in China en Latijns-Amerika, eigenlijk overal waar de middenklasse snel opklimt, is NASH (niet-alcoholische leververvetting, red.) een probleem aan het worden.'

De 27,5 miljoen euro die u ambieert, is niet veel. Waarom mikt Sequana niet hoger?