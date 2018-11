Sequana Medical stelt beursgang uit

Waterbuik

Het eerste commerciële doel is de Amerikaanse markt, waar volgens de verwachtingen over tien jaar 150.000 à 200.000 mensen aan ascites zullen lijden. Via het apparaatje, dat in de buik wordt ingeplant, belandt het vocht in de blaas, waardoor de patiënt geen opgezwollen buik meer heeft. Het toestel wordt met een externe batterij, door de huid, elke dag een half uurtje contactloos opgeladen. Het is al goedgekeurd in Europa, maar nog niet in de VS.