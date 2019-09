Sequana Medical ziet verlies aandikken

Het nettoverlies van Sequana Medical dikte in het eerste halfjaar aan tot 7,3 miljoen euro door toenemende kosten voor onderzoek en marketing.

Het medtechbedrijf had eind juni nog maar 12,9 miljoen euro cash op de bankrekening staan. Dat betekent dat de helft van de opbrengsten van de beursgang al opgebruikt zijn. Eerder dit jaar haalde Sequana bij investeerders nog 27,5 miljoen euro op.

Het bedrijf zit volop in investeringsmodus. Het heeft in Europa een eerste product (de Alfapump) op de markt. Dat is een hightech implantaat om vocht uit de buikholte te verwijderen/pompen bij patiënten met levercirrose. Maar de verkoop loopt nog niet bijzonder vlot. De omzet daalde in de eerste jaarhelft zelfs met 8 procent tot 0,4 miljoen euro.

In Europa legt Sequana momenteel de focus op Zwitserland, het VK, Frankrijk en Duitsland. Maar waar het Sequana voornamelijk om te doen is, is de Amerikaanse markt waar jaarlijks naar schatting 150.000 leverpatiënten gebaat zouden zijn met de technologie van Sequana. De verwachting is dat dat aantal toeneemt als gevolg van ongezonde eetgewoonten en leververvetting. In de VS mikt het bedrijf op een marktlancering in 2022. Een studie waarbij de komende maanden 50 patiënten betrokken worden, is zopas begonnen. De eerste resultaten zijn voorzien voor midden 2021.

Piekverkopen

Analisten en het management van Sequana verwachten dat de Alfapump in de VS op termijn honderden miljoenen piekomzet kan opleveren. Sequana is van plan de technologie daar zelf in de markt te zetten, zonder hulp van een partner.

Intussen zet het zijn 'pomptechnologie' ook in voor gelijkaardige problemen bij patiënten met hartfalen en bij kankerpatiënten. Ook daarvoor starten de komende maanden nieuwe patiëntenstudies. Om alle onderzoeken verder te financieren, zal Sequana hoogstwaarschijnlijk geld moeten bijtanken. De beschikbare cash en de toekomstige inkomsten uit de verkopen in Europa zullen namelijk niet volstaan.