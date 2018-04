Shire ziet megadeal met Takeda wel zitten

Het farmabedrijf Shire is akkoord met een overname door Takeda voor 46 miljard pond (53 miljard euro). Daarmee stijgen de kansen op de grootste farmadeal van 2018.

De top van Shire is bereid zijn aandeelhouders aan te bevelen om in te stemmen met het nieuwe bod.

Het Japanse Takeda, dat eerder ook al bood op het Leuvense biotechbedrijf Tigenix wil met de overname van de Iers-Amerikaanse specialist in zeldzame ziekten zijn medicijnportfolio versterken. Het grootste farmaceutische bedrijf van Japan kwam de afgelopen weken al vier keer met een overnamevoorstel bij Shire langs en werd telkens de deur gewezen. Als de transactie doorgaat, gaat het om de grootste overzeese overname door een Japans bedrijf, en de voorlopig grootste farmadeal van het jaar.

2x groter

Aandeelhouders van Takeda waren niet onverdeeld enthousiast over de op handen zijnde overname. Woensdag zakte het aandeel op de beurs van Tokyo met 7 procent. In totaal ging het aandeel al 18 procent onderuit sinds de bekendmaking van het bod.

Beleggers maken zich zorgen dat Takeda zich vertilt aan de overname van Shire, dat twee keer groter is in marktwaarde. Door de daling van het aandeel wordt het bod van Tadeda, dat voor een groot deel met eigen aandelen bestaald zou worden, minder interessant voor Shire-aandeelhouders. Takeda is momenteel zowat 33 miljard dollar waard.