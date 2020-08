Siemens Healthineers koopt kankerspecialist Varian

Het Beierse bedrijf uit Erlangen bij Nürnberg neemt in de overeenkomst met Varian alle aandelen over voor 177,5 dollar elk. Dat is een premie van 24 procent bovenop de slotkoers van Varian afgelopen vrijdag. Siemens Healthineers zal de deal voor ongeveer de helft financieren met de uitgifte van nieuwe aandelen, de andere helft komt van moederconcern Siemens. De industriële moloch uit München is nog altijd voor 85 procent eigenaar van Healthineers. Dat noteert sinds 2018 als zelfstandig bedrijf op de beurs in Frankfurt. Door de deal rond Varian zal de moeders Siemens zijn aandeel in Healthineers naar eigen zeggen zien verwateren tot 72 procent.