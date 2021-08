Sigarettenmerk stap dichter bij overname pufferbedrijf

Wordt de maker van de Marlboro-sigaretten eigenaar van een Britse pufferfabrikant? De kans is toegenomen, want de enige concurrent, de investeringsgroep Carlyle, verzaakt aan een geplande veiling.

In principe zou de Britse overnamewaakhond (Takeover Panel) volgende week een veiling houden om de biedstrijd om Vectura te beslechten. De Britse fabrikant van puffers en ontwikkelaar van astmamedicijnen wordt al maanden het hof gemaakt door kandidaat-overnemers. Uiteindelijk leek de Amerikaanse investeringsgroep Carlyle het bedrijf in handen te krijgen, met een bod van 155 pence per aandeel.

Maar afgelopen maand dook uit onverwachte hoek een nieuwe kandidaat-koper op: Philip Morris, bekend van het sigarettenmerk Marlboro. Die blufte Carlyle af met een (verhoogd) bod van 165 pence per aandeel, wat Vectura waardeert op omgerekend 1,2 miljard euro.

Geen opbod

Om de strijd te beslechten besliste het Takeover Panel een veiling per opbod te plannen. Die is dinsdagavond gestart en duurt maximaal vijf dagen. Maar van een veiling is geen sprake. Carlyle trekt zich terug, omdat het niet zinnens is zijn bod te verhogen. De investeringsgroep benadrukt dat een biedprijs van 155 pence per aandeel ‘fair’ is.

De essentie Investeringsgroep Carlyle trekt zich terug uit biedstrijd rond pufferfabrikant Vectura

Raad van bestuur van Vectura geeft nog geen advies over bod van enige koper Philip Morris

Protest tegen overname door sigerettenconcern neemt toe

Moederbedrijf Marlboro verlaagt voorwaarden om bod gestand te doen

Daarmee lijkt de weg vrij voor Philip Morris om Vectura in te lijven. Maar de eindbeslissing ligt bij de aandeelhouders van het Britse bedrijf. Voorlopig blijft het daar bijzonder stil. De raad van bestuur van Vectura, die eerder het bod van Carlyle aanbeval, heeft dat advies ingetrokken, maar geeft nog geen oordeel over het bod van Philip Morris. Daarmee wacht Vectura tot de afloop van de veiling.

Toenemend protest

Het is allesbehalve zeker dat de raad van bestuur van Vectura zich unaniem achter het bod van Philip Morris zal scharen. In de buitenwereld groeit het protest. De overname van een bedrijf dat inhalatoren maakt voor astmatische (ex-)rokers ligt ethisch zeer gevoelig.

2025 Tegen 2025 wil Philip Morris, het moederbedrijf van Marlboro, een overwegend 'rookvrij bedrijf' worden met meer dan de helft van de omzet uit rookvrije producten. Vandaag is dat een kwart van de 28 miljard dollar (23,8 miljard euro).

Nu al hebben een aantal wetenschappelijke organisaties en gezondheidsinstellingen hun bezorgdheid geuit over een verdere samenwerking met Vectura, als het bedrijf in handen zou vallen van Philip Morris. De European Respiratory Society, wereldwijd een van de grootste non-profitorganisaties op het vlak van ademhalingsproblemen, waarschuwt voor de financiële gevolgen voor Vectura. De organisatie benadrukt dat artsen en specialisten er mogelijk van zullen afzien om geneesmiddelen voor te schrijven van een bedrijf dat een sigarettenconcern verrijkt.

Ommezwaai

Philip Morris beseft dat de overname van Vectura geen wandeling in het park wordt. Daarom heeft het concern al beslist het bod gestand te doen zodra de drempel van 50 procent van de aandelen is bereikt. Eerder was dat 70 procent.

Ook Jacek Olczak, de CEO van Philip Morris International, deed al zijn duit in het zakje door de personeelsleden van Vectura aan te schrijven om hen te overtuigen van zijn goede bedoelingen. Olczak wil Philip Morris omvormen tot een 'breder bedrijf in gezondheidszorg en wellness'.

Tegen 2025 wil het moederbedrijf van Marlboro een overwegend 'rookvrij bedrijf' worden met meer dan de helft van de omzet uit rookvrije producten. Vandaag is dat een kwart van de 28 miljard dollar (23,8 miljard euro). 1 miljard dollar omzet moet tegen 2025 komen uit producten die niets met nicotine te maken hebben. En de spil van die divisie moet Vectura worden.

Nog een mogelijkheid