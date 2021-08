Slechts 1 op 500 volledig gevaccineerden liep doorbraakinfectie op

Van de 6,2 miljoen Belgen die op 8 augustus volledig ingeënt waren tegen Covid-19 liep maar 0,2 procent (1 op 500) een doorbraakinfectie op. Dat leert een studie van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Op 8 augustus waren 6,2 miljoen Belgen volledig gevaccineerd. In die groep identificeerde Sciensano 12.332 doorbraakinfecties. Dat betekent dat slechts 0,2 procent van de volledig gevaccineerde mensen (ten minste 14 dagen) positief testten op Covid-19.

Verder bleek dat van de 19.723 patiënten die tussen 1 januari en 8 augustus in het ziekenhuis werden opgenomen slechts 2,1 procent volledig gevaccineerd was, een belangrijke aanwijzing voor de effectiviteit van de vaccins. Van de gehospitaliseerde patiënten was 6,4 procent gedeeltelijk geïmmuniseerd.

Sciensano preciseert wel dat een groot deel van de bevolking nog niet (volledig) gevaccineerd was in de eerste helft van 2021. Het aantal volledig gevaccineerde ziekenhuispatiënten kan nog toenemen naarmate een almaar groter deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.

Ouder profiel

De gehospitaliseerde coronapatiënten met een doorbraakinfectie zijn ouder, komen vaker uit een woon-zorgcentrum en hebben vaker onderliggende aandoeningen in vergelijking met de niet-gevaccineerde ziekenhuispatiënten met Covid-19.

De helft van de ziekenhuispatiënten met een doorbraakinfectie is ouder dan 82, voor de niet-gevaccineerde ziekenhuispatiënten is dat 64 jaar. 49 procent van de ziekenhuispatiënten met een doorbraakinfectie komt uit een woon-zorgcentrum, bij de niet-gevaccineerde ziekenhuispatiënten is dat 3,8 procent. 92,5 procent van de ziekenhuispatiënten met een doorbraakinfectie heeft onderliggende aandoeningen, tegenover 75,2 procent van de niet-gevaccineerde ziekenhuispatiënten.