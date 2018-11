'Slimme' Vlaams-Japanse ooglens spoort ziektes op

Met een innovatief staaltje elektronica zijn wetenschappers van Imec en UGent er in geslaagd een 'slimme' ooglens te maken. De contactlens detecteert ziektes dankzij sensoren of bevat minicontainers met een geneesmiddel, dat op regelmatige tijdstippen wordt vrijgegeven.

Het Leuvense onderzoeksinstituut Imec, gespecialiseerd in chiptechnologie, de Universiteit Gent en de Japanse lenzenfabrikant Seed sloegen de handen in elkaar en ontwikkelden een ooglens die piepkleine elektronica bevat, waardoor de lens kan worden gebruikt voor medische toepassingen.

De slimme lens, voorlopig nog maar een prototype, bevat een mini elektronisch systeem, met een sensor en een antenne, waardoor hij kan communiceren en ook energie kan ontvangen. De contactlens is gemaakt van soepel polyurethaan en is plooibaar.

Oogziekten

Dankzij de ooglens van Imec, UGent en Seed kunnen artsen hun patiënten nauwkeurig opvolgen, door onder andere het vocht in het oog te monitoren met sensoren. De lens kan ook worden ingezet om medicatie op vaste tijdstippen af te geven, met minicontainers in de lens. Dit kan een oplossing zijn voor bepaalde oogziekten.

'Plooibare en uitrekbare elektronica kan worden geïntegreerd in kleding bijvoorbeeld, maar ook in kleine objecten zoals contactlenzen, wanneer de elektronica zeer klein wordt gemaakt. Het is een hele uitdaging om echt autonome lenzen te maken, die bovendien aangenaam zijn om te dragen en stabiel blijven. Dit is dan ook een eerste stap naar de echte slimme lenzen die de artsen in de toekomst zullen kunnen gebruiken', zegt Herbert De Smet van Imec/UGent.