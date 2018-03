Snoop Dogg haalt 45 miljoen dollar op voor investeringen in cannabis

Op dit moment heeft Casa Verde geïnvesteerd in acht bedrijven . In de komende tijd komen er daar nog bij. Het fonds investeert in bedrijven die zich bezighouden met cannabis, van hulpmiddelen voor het kweken ervan tot mediabedrijven. Alleen bedrijven 'die daadwerkelijk planten aanraken', vallen buiten de boot. Volgens het fonds investeert het 'in pikhouwelen en schoppen'.

Grote kansen

Een probleem is dat cannabis in de Verenigde Staten officieel nog illegaal is. Het bedrijf verwacht dat dat geen stand zal houden, maar de vraag is of het gelijk krijgt. In januari kondigde minister van justitie Jeff Sessions aan dat hij het huidige gedoogbeleid, waardoor in verschillende staten van de VS ongestraft marihuana kan worden aangeschaft, wil terugdraaien.