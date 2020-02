Socialistische trofee kan farma tientallen miljoenen kosten

Door ingrijpen van de sp.a bestaat de kans dat farmabedrijven volledig moeten opdraaien voor de kosten als de overheid meer aan medicijnen uitgeeft dan begroot. Het kan de overheid een besparing van tientallen miljoenen euro's opleveren.

Het geneesmiddelenbudget is een van de grote kostenposten in de Belgische gezondheidszorg. Elk jaar legt de Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (Riziv) vast welk bedrag aan medicijnen het daaropvolgende jaar mag worden terugbetaald door de overheid. Voor 2018, het meest recente jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn, ging het bijvoorbeeld om 4,46 miljard euro.

Als meer medicijnen moeten worden terugbetaald - iets wat de voorbije jaren de norm is geworden - is het de afspraak dat de farmabedrijven deels voor die extra kosten opdraaien. Maximaal 2,5 procent van het farmabudget kan op hen worden verhaald. In 2018 werd het farmabudget met 392 miljoen euro overschreden, waardoor de farmasector 111 miljoen euro - 2,5 procent van 4,46 miljard euro - aan de overheid moest terugbetalen.

Te weinig, oordeelde de oppositiepartij sp.a. De Vlaamse socialisten dienden woensdag in de Kamercommissie Volksgezondheid een amendement in dat komaf maakt met de 2,5 procentdrempel en waardoor farmabedrijven de volledige overschrijding voor hun rekening moeten nemen. Producenten van generische geneesmiddelen zijn vrijgesteld. Het amendement kreeg de steun van de PS, de groenen en de PVDA/PTB en werd goedgekeurd.

Volle pot betalen

Als het amendement ook plenair groen licht krijgt, moeten de farmabedrijven voortaan de volle pot terugbetalen. Was die regeling in 2018 al van kracht, dan moesten ze geen 111 miljoen, maar tot maximaal 392 miljoen euro terugbetalen. 'Een aanzienlijke inspanning', zegt een kenner van de sector.

Voor de sp.a is de regeling een 'bewarende maatregel voor de begroting van 2020', om te vermijden dat de geneesmiddelenfactuur almaar oploopt. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) betreurt evenwel dat de hervorming 'en stoemelings' werd doorgevoerd. 'Aan fundamenten raak je niet zonder te weten wat de impact is op de stabiliteit van je huis.'

Begroting gezondheidszorg

Met haar amendement greep de sp.a in op een wetsontwerp van De Block. Zij legde de Kamer de begroting voor de gezondheidszorg voor 2020 voor. Daarin zit onder meer de verlaging van remgelden voor medicijnen tegen astma, hoge bloeddruk, alzheimer en bepaalde kankers vervat, waardoor de patiënt dit jaar 43 miljoen euro bespaart.

Daarenboven sprak De Block met de farmasector af dat op een reeks geneesmiddelen, waaronder biologische middelen die al lang op de markt zijn, wordt bespaard. Op kruissnelheid moet de farmasector het daardoor met 218 miljoen euro minder doen. 'Een drastische besparingsronde, maar de sector neemt haar verantwoordelijkheid op', reageerde de sectorfederatie Pharma.be op de besparingsronde. De kosten van het sp.a-amendement komen daar mogelijk dus nog bovenop.

Kritiek op farmamodel

De manier waarop de terugbetaling van medicijnen in ons land is georganiseerd botst de jongste tijd op almaar meer kritiek. Er komen in sneltempo innovatieve medicijnen op de markt, waardoor meer aandoeningen kunnen worden behandeld waarvoor vroeger geen remedie bestond. Naast innovatief zijn die middelen vaak ook zeer duur.