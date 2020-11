Soros en Gates vinden elkaar bij het Waalse Univercells

De Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros staat dicht bij een investering in het Waalse biotechbedrijf Univercells, zo vernam De Tijd. Bill Gates zit er al in het kapitaal.

Het biotechbedrijf Univercells uit Gosselies, nabij Charleroi, tankte twee maanden geleden al eens 50 miljoen euro bij. Daarvan kwam 15 miljoen van Adjuvant Capital, een fonds van Microsoft-oprichter Bill Gates, die in totaal al 45 miljoen in Univercells heeft gestoken. Ook de federale regering (FPIM) en de Waalse overheid (SRIW) legden geld op tafel, naast zakenlui als Christian Dumolin (Trustcapital), Guido Vanherpe (CEO bakkerijgroep La Lorraine), La Libre-uitgever François Le Hodey en AB InBev-telg Rodolphe de Spoelberch.

Vandaag blijkt die kapitaalronde - de op een na grootste in de Belgische biotechsector dit jaar - gevolgd te worden door een tweede ronde van 20 à 25 miljoen euro. De handtekeningen staan nog niet op papier, maar de afronding is in zicht, luidt het. Bij die nieuwe investeerders springt één naam in het oog: het Economic Development Fund, een fonds van de financier en topbelegger George Soros. Hij is een van de rijkste mensen ter wereld en na Gates ook de grootste weldoener. Univercells wou geen commentaar geven op onze informatie.

Good Club

Dat Gates en Soros elkaar bij het Waalse biotechbedrijf tegen het lijf lopen, is wellicht geen toeval. Beide mannen maken deel uit van een select netwerk van miljardairs-filantropen die nauw met elkaar samenwerken om de grote mondiale problemen aan te pakken. Die ‘Good Club’, zoals het clubje weldoeners soms genoemd wordt, ontstond volgens kenners tijdens de financiële crisis van 2009. Gates, Soros en enkele andere miljardairs - onder wie de tv-ster Oprah Winfrey en de superbelegger Warren Buffett - staken toen de koppen bijeen tijdens een besloten vergadering in New York.

Gates en Soros delen een grote bezorgdheid over de desastreuze impact van de wereldwijde coronapandemie.

Gates en Soros delen ook een grote bezorgdheid over de desastreuze impact van de wereldwijde coronapandemie. In een zeldzaam interview afgelopen voorjaar noemde de 90-jarige Soros het zelfs ‘de grootste crisis van zijn leven’ die ‘het voortbestaan van onze beschaving in gevaar brengt.’ Beide filantropen hebben samen al miljarden uitgetrokken om de crisis en haar gevolgen te bestrijden - zowel via programma’s van ngo’s als door investeringen in commerciële bedrijven, zoals Univercells.

Het Waalse bedrijf produceert 'bioreactoren' om goedkoop en op grote schaal vaccins en medicijnen aan te maken in een kleine productieomgeving. Daardoor kan Univercells evenveel vaccins maken als grote spelers in de sector, maar tegen een veel lagere prijs. Bij het bedrijf uit Gosselies lopen projecten voor vaccins tegen polio, de mazelen, rodehond en hondsdolheid. Het werkt ook samen met enkele producenten van een covidvaccin, zoals het Italiaanse ReiThera en het Duitse Leukocare. Als alles vlot loopt, kan Univercells in de eerste helft van 2021 de productie opstarten op grote schaal. Daarvoor zijn nieuwe productielijnen in aanbouw. Het bedrijf heeft zo'n 200 werknemers.

Univercells legt zich ook toe op de productie van materialen die cruciaal zijn in de wereld van de gentherapie, een vrij nieuwe medische discipline. Met zijn dochter Univercells Technologies mikt het op de verkoop van gepatenteerde bioreactoren. Die divisie kreeg vorig jaar nog 50 miljoen euro toegestopt van de investeringsmaatschappij KKR.

Complottheorie

Dat de miljardairs Gates en Soros samen geld pompen in een vaccinproducent, kan ge­fun­de­nes Fres­sen zijn voor de bedenkers van wilde complottheorieën. In rechts-populistische kringen circuleert al maanden een hardnekkig verhaal dat een kliek van machtige mensen rond Gates de covidvaccins wil misbruiken om de hele wereldbevolking een traceerchip in te spuiten. Nog in die kringen wordt Soros weggezet als het kwade genius dat uit is op de vernietiging van de westerse (witte) cultuur.

Soros is voor identitaire bewegingen de geknipte figuur om hun diverse vijandbeelden op te projecteren.

Soros is voor identitaire bewegingen nu eenmaal de geknipte figuur om hun diverse vijandbeelden op te projecteren: hij is joods, lid van de mondiale elite, verdiende zijn miljarden met financiële speculatie, deelt zijn geld uit aan projecten die de populisten liever kwijt dan rijk zijn, en is een hevige verdediger van de liberale democratie en meer Europese samenwerking.

Dat laatste is opmerkelijk. Soros werd een kleine 30 jaar geleden nog verguisd als de doodgraver van die Europese samenwerking. In 1992 werd hij wereldberoemd door met zijn hefboomfonds Quantum Fund het pond aan te vallen, dat toen nog deel uitmaakte van het Europese Muntsysteem. Op 16 september van dat jaar, zwarte woensdag, werd de Bank of England gedwongen de Duitse mark te lossen en schreef Soros Europese geschiedenis. Samen met zijn zakenpartner Stanley Druckenmiller verdiende hij in enkele uren tijd 1 miljard pond.

Arbitrage

De aanval op het pond was het bekendste voorbeeld van de arbitragehandel - het uitbuiten van onlogische prijsverschillen op de financiële markten - waarmee Soros zijn fortuin maakte. Hij combineerde de vaak ingewikkelde arbitragestrategieën met scherpe inzichten in het cyclische karakter van de beurzen, waardoor zijn beleggingen vaak goed getimed waren. Toen hij in 1973 het Quantum Fund oprichtte, beheerde hij als 43-jarige een vermogen van 12 miljoen dollar. Sindsdien genereerde het fonds naar schatting zo’n 40 miljard dollar winst, waarmee het tot de succesvolste fondsen in de geschiedenis behoort.

32 miljard dollar DONATIES George Soros schonk naar eigen zeggen al meer dan 32 miljard dollar aan zijn filantropische stichting Open Society Foundations.

Het maatschappelijke en politieke engagement van Soros is bijna even oud als zijn financiële activiteiten, maar kreeg een gigantische hefboom naarmate zijn vermogen aangroeide. Soros schonk naar eigen zeggen al meer dan 32 miljard dollar aan de Open Society Foundations, zijn stichting die onder meer investeert in onderwijs, gezondheid, mensenrechten en het bevorderen van de democratie. Via het Economic Development Fund, dat nu een investering in Univercells overweegt, investeert de stichting ook in projecten met een maatschappelijke impact.

Het wereldbeeld van Soros is grotendeels gevormd in zijn jeugdjaren. Als tiener overleefde hij de massamoord op de Hongaarse joden door de nazi’s. Na de oorlog ontvluchtte hij het communistische regime, eerst in het VK en later in de VS, en combineerde hij zijn interesse in filosofische studies met zijn aanleg als belegger. Na de val van de Berlijnse Muur investeerde hij in tal van onderwijs- en mensenrechtenprojecten in Oost-Europa.

Orbán

Het leverde Soros in zijn geboorteland weinig liefde op. De regering van de Hongaarse premier Viktor Orbán investeerde al miljoenen in propagandacampagnes tegen Soros, die ze beticht van een geheim complot om Hongarije te overspoelen met buitenlandse immigranten.

De beschuldiging dat Soros open grenzen en massa-immigratie aanmoedigt, wordt gretig mee verspreid door andere populistische leiders zoals Nigel Farage, Matteo Salvini, Donald Trump en de Vlaams Belanger Gerolf Annemans. De ‘brandstof’ voor dat gestook vinden ze in de honderden donaties en investeringen van Soros’ stichting in projecten om minderheden en vluchtelingen te ondersteunen. Soros heeft altijd ontkend dat hij een voorstander is van ongelimiteerde migratie.