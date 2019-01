Spaans biotechbedrijf landt in Charleroi

Nu versterkt Minoryx zijn banden met België door een Belgisch filiaal op te richten. Op korte termijn zal het in Charleroi een tiental medewerkers aanwerven, met de bedoeling verder te groeien. 'Dit is een uitstekende kans om gebruik te maken van het ecosysteem in Wallonië en onze groei te versterken', zegt de CEO van Minoryx.

Hersenziektes

Derde buitenlander

Minoryx is het derde buitenlands medisch bedrijf dat zich in amper een halfjaar in ons land vestigt. Vorig jaar kondigden het Zwitserse Sequana Medical en het Oostenrijkse Miracor aan een hub te openen in respectievelijk Gent en Luik. Sequana ontwikkelde een pompje dat in de buik wordt ingeplant om vocht te verwijderen. Miracor commercialiseert een katheder tegen hartfalen.