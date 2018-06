Speuren naar doorbraken op hoogmis van kankeronderzoek

Vandaag gaat in Chicago de jaarlijkse hoogmis voor kankeronderzoek van start. Centraal staat de vraag hoe de erg efficiënte immuuntherapie een groter publiek kan bereiken.

‘Een soort rockfestival voor de farmaceutische industrie.’ Zo omschreef de Britse krant Financial Times eerder deze week de ASCO Annual Meeting, ’s werelds belangrijkste kankerconferentie. De ASCO in de naam staat voor de organisator American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Aan de oevers van Lake Michigan in Chicago verzamelen vanaf vandaag meer dan 30.000 specialisten uit alle gelederen van het kankeronderzoek. Wetenschappers, bedrijven, dokters of investeerders, iedereen die ertoe doet tekent de komende vier dagen present om te discussiëren over de doorbraken die het voorbije jaar zijn gerealiseerd in de strijd tegen kanker.

De blik van de medische wereld reikt de komende dagen dan ook naar Chicago, waar naar verwachting weer aardig wat nieuws zal worden gepresenteerd. ‘Bedrijven en onderzoekers sparen hun groot nieuws vaak op, door de grote aandacht die ermee gepaard gaat’, zegt Jan De Kerpel, farma- en biotechspecialist van beurshuis Kempen. ‘Door de grote doorbraken van de voorbije jaren is de aandacht voor kanker enorm.’

Het thema dit jaar is ‘precision medicine’. Dat is de verzamelnaam voor therapieën die heel precies en persoonlijk een tumor aanvallen, in plaats van therapieën met zware bijwerkingen voor het hele lichaam, zoals chemotherapie.

Succesratio

Een van de domeinen die momenteel ‘hot’ zijn in het kankeronderzoek is dat van de immuuntherapie, een behandeling die erop gericht is om bepaalde remmingen van het natuurlijke immuunsysteem weg te werken, zodat het lichaam zelf het gevecht aangaat met kwaadaardige kankercellen. Met immuuntherapie is bij verschillende ziektes de voorbije jaren al enorme vooruitgang geboekt, en bedrijven als Merck, Novartis en AstraZeneca halen er miljarden omzet uit.

Probleem is dat dit soort therapieën maar werkt voor een minderheid (20 tot 30 procent) van de patiënten. Maar bij wie het werkt, is het wel steeds een groot succes. De uitdaging is dus om die succesratio omhoog te krijgen. De weg die daarin voornamelijk wordt bewandeld, is die van de combinatietherapie. Daarbij wordt een tweede middel aan zo’n immuuntherapie gekoppeld, in de hoop dat de kansen op genezing dan stijgen.

Vuurwerkacts

Momenteel worden er honderden proeven rond combinatietherapie gedaan door biotechbedrijven en farmareuzen allerhande. Alleen lopen die moeilijker dan verwacht, wat een domper op de feestvreugde lijkt te worden in Chicago. Zo is er Incyte, een biotechbedrijf dat een middel ontwikkelt om aan de belangrijke Merck-immuuntherapie Keytruda te koppelen, maar de eerste testen liepen uit op een sisser. Waar Incyte een van de grote doorbraken van het ‘rockfestival’ moest worden, moet het bedrijf nu uitleggen waar het fout liep.

Maar de hoop wordt nog niet opgegeven. Er lopen nog steeds heel wat proeven. Maar dat na jaren van grote sprongen het ontwikkelingsproces een trager tempo aanneemt, is even wennen in de sector. Zeker nu elke farmareus zijn eigen immuuntherapie heeft, wordt het zaak om het verschil te maken. Er wordt handenvol geld uitgegeven aan de race om de beste behandelingen.