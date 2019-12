Spin-off Augustine Therapeutics mikt op zenuwaandoeningen

Nog lange weg te gaan

Augustine Therapeutics staat nog aan het begin van de ontwikkeling van mogelijke medicijnen voor de behandeling van CMT en andere aandoeningen in het zenuwstelsel, beklemtoont Jérôme Van Biervliet, het hoofd van VIB Discovery Sciences, dat de leiding heeft over de preklinische ontwikkeling van de nieuwe therapieën.



'We hebben eiwitdoelwitten in kaart gebracht die een rol spelen in het ontstaan van CMT, maar zijn nog niet gestart met klinische testen op patiënten. Er wacht ons nog een lange weg vooraleer we medicijnen kunnen ontwikkelen.'