Sputterend Wichita bemol in jaarrapport Fagron

De producent van apotheekbereidingen realiseerde in 2019 een omzetgroei van 13 procent naar 534 miljoen euro, leert het jaarrapport. Dat is aan de minder dan de 538/ miljoen euro waar analisten gemiddeld op rekenden.

De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg een tiende naar 117 miljoen euro en blijft daarmee ook licht onder de analistenconsensus (117,3 miljoen euro).

De nettowinst zakt echter 2 procent naar 41,5 miljoen euro of 0,58 euro per aandeel. Dit als gevolg van een schikking van net geen 20 miljoen euro om een Amerikaanse probleemerfenis af te ronden. Halverwege vorig decennium hadden een reeks Amerikaanse overnames de groep aan de rand van de afgrond gebracht, een kapitaalinjectie van 220 miljoen bracht redding.

Ondanks de iets lagere nettowinst stijgt het dividend met 3 cent, tot 15 cent bruto per aandeel.

Buitenlandse overnames

CEO Rafael Padilla spreekt over 'zeer goede resultaten' en verwijst onder andere naar de 'gezonde organische groei' en de bijdrage van buitenlandse overnames.

Zo startte Fagron met de integratie van het Tsjechische Dr. Kulich Pharma. En het versterkte vorig jaar zijn positie in Latijns-Amerika, waar de omzet groeide met 24 procent, met overnames in Braziliƫ en Mexico, waar het met Cedrosa toegang kreeg tot de snel groeiende markt voor gepersonaliseerde medicijnen.

De omzet van de megafabriek voor steriele bereidingen in het Amerikaanse Wichita groeide met 29 procent. Fagron ziet met name in 'Genomics' en de succesvolle lancering van allerlei genetische testen, waarvan er vorig jaar 8.200 werden verkocht, een veelbelovende tak. Toch blijft de groeivoet van 'Wichita' iets onder verwachting, stippen de analisten van ING en KBC Securities aan. De megafabriek moet ten laatste tegen 2022 een omzet van 100 miljoen euro draaien.