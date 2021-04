'Start-up achter AstraZeneca-vaccin trekt naar de beurs'

Het wetenschappelijke brein achter het AstraZeneca-vaccin heet Vaccitech. De Britse start-up zou een beursgang in de VS overwegen.

Vaccitech, de eigenaar van de technologie achter het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca, wil naar de beurs. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times heeft het biotechbedrijf een aanvraag ingediend voor een beursgang in de Verenigde Staten.

De start-up zou de waarde van zijn beursgang deze maand al kunnen bepalen, zegt Financial Times. Vaccitech is mee opgericht door Sarah Gilbert, hoogleraar vaccinologie aan de Universiteit van Oxford, die aan het hoofd stond van de ontwikkeling van AstraZeneca's coronavaccin. De commerciële licentie voor het vaccin is voor AstraZeneca, dat het middel tijdens de pandemie maakt en verdeelt zonder winstoogmerk. Na afloop van de pandemie zou Oxford 6 procent van de inkomsten ontvangen. Vaccitech zou ook een deel krijgen, maar hoeveel is niet geweten.

450 miljoen dollar Bij een eerdere kapitaalronde werd Vaccitech gewaardeerd op 450 miljoen dollar.

Topjaar voor biotech

Vaccitech profiteert van de grote interesse in wetenschappelijke innovatie onder investeerders, die door de pandemie is aangewakkerd. 2020 was een topjaar voor beursintroducties van biotechbedrijven. Het aandeel van de vaccinmaker Moderna is bijna 300 procent gestegen. Bij BioNTech, dat samenwerkt met Pfizer om een covidvaccin te maken, is dat 120 procent.

In een eerdere financieringsronde haalde Vaccitech ongeveer 168 miljoen dollar vers kapitaal op. Toen werd het op 450 miljoen dollar gewaardeerd, schrijft Financial Times.