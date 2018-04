Steun voor prostaatkankertest MDxHealth

Het Luikse biotechbedrijf MDxHealth ziet zijn prostaatkankertest ConfirmMDx opgenomen op de Europese prostaatkankerrichtlijn. Dat moet de weg vrijmaken om de test in Europa te gaan verkopen.

Een maand nadat de prostaatkankertest SelectMDx werd opgenomen op de lijst met richtlijnen voor Europese urologen, valt die eer nu ook te beurt aan ConfirmMDx, een andere test van het Luikse biotechbedrijf MDxHealth . Die richtlijnen zijn belangrijk omdat ze artsen een houvast geven bij beslissingen.

Urologen die de richtlijnen zullen volgen, zullen in sommige gevallen de tests van MDxHealth gebruiken om na te gaan of hun patiënten al dan niet prostaatkanker hebben.

Wel moet MDxHealth nog een aantal stappen zetten vooraleer ConfirmMDx beschikbaar zal zijn in Europa. Eerst moet er een CE-kwaliteitslabel komen, daarna wil het bedrijf van CEO Jan Groen de test via geselecteerde partners gaan verkopen.

Voordien had MDxHealth enkel plannen om deze dure test in de VS te verkopen. In Europa lag de focus op de goedkopere urinetest SelectMDx. De Europese verkoop van ConfirmMDx kan een nieuwe groeimotor worden.

VS

Ook in de VS heeft ConfirmMDx de wind in de zeilen. Daar leverde een medische studie bij 211 Afro-Amerikaanse mannen, de populatie met het grootste risico op prostaatkanker, interessante resultaten op. De test slaagde erin kanker op te sporen waar de klassieke opsporingsmethode - een biopsie - had gefaald. Bij 38 procent van de patiënten die na een biopsie als kankervrij werden beschouwd, waarschuwde ConfirmMDx correct dat er toch een kans op kanker was.

In de VS was ConfirmMDx al opgenomen op de lijst met richtlijnen voor urologen. De testresultaten zijn volgens analisten van Berenberg goede munitie voor het verkoopteam van MDxHealth in de VS.