Stichter Belchim pompte omzet kunstmatig op

Dirk Putteman, de vorig jaar overleden stichter van Belchim, vertekende de financiële cijfers van de gewasbeschermingsspecialist via 'boekhoudkundige onregelmatigheden'. Na een herziening blijkt het bedrijf in moeilijk vaarwater te zitten.

Belchim-oprichter Putteman (60) overleed onverwacht op 22 januari 2018. Het familiebedrijf stond bekend om zijn indrukwekkend Europees groeiparcours.

Maar het nieuw aangestelde management, met ex-directielid Johan De Saegher als CEO, merkte al snel dat er iets niets pluis was met de boekhouding van de nv Belchim Crop Protection, de hoofdvennootschap in Londerzeel. De Saegher voerde in opdracht van zijn raad van bestuur een grondig onderzoek uit met de hulp van twee onafhankelijke auditkantoren.

'Na zijn overlijden zijn een aantal boekhoudkundige onregelmatigheden aan het licht gekomen. Daarom is besloten een herwerkte jaarrekening neer te leggen', zegt de raad van bestuur in een document dat Belchim begin dit jaar bij de Nationale Bank indiende en dat de website De Rijkste Belgen opmerkte.

De onregelmatigheden slaan op het boekjaar dat eindigde op 30 september 2017, het laatste volledige jaar met Putteman aan het roer. In de oorspronkelijke jaarrekening was sprake van ruim 317 miljoen euro omzet, maar dat wordt in herwerkte versie herleid tot 254 miljoen. Dat is een verschil van 63 miljoen euro.

De bedrijfskosten worden dan weer fors opwaarts bijgesteld, van 300 naar ruim 344 miljoen euro. De oorspronkelijk gerapporteerde nettowinst van bijna 12 miljoen euro verandert in een nettoverlies van 91 miljoen euro.

'Materiële misslagen'

Uit de balans blijkt dat de handelsvorderingen op ten hoogste één jaar veel minder waard zijn dan oorspronkelijk gerapporteerd: geen 160 miljoen euro, maar minder dan 49 miljoen euro.

De forse correcties doen vragen rijzen over de jarenlange commissaris-revisor van het bedrijf, Vandelanotte. Die werd op 27 februari 2018, dus ruim een maand na Puttemans overlijden, op de hoogte gebracht van 'waarderingsproblemen met een aanzienlijke materiële impact op het resultaat en het vermogen van de vennootschap', staat in het commissarisverslag te lezen.

Hoe Putteman de omzet precies opblies, is onduidelijk. Volgens Vandelanotte zijn de correcties 'hoofdzakelijk te wijten aan een aantal materiële misslagen, op het vlak van de erkenning van omzet en de correcte toewijzing van toegekende kortingen'.

De revisor verwijst naar het matchingprincipe, de regel die voorschrijft dat kosten zoveel mogelijk geboekt worden in dezelfde periode als de opbrengsten waar ze mee samenhangen. Mogelijk zijn sommige kortingen niet correct geboekt.

Vers kapitaal nodig

De nv Belchim Crop Protection, goed voor 196 werknemers, komt zo in financieel moeilijk vaarwater terecht. Het eigen vermogen (83 miljoen euro positief in de eerste jaarrekening) duikt na de correctie ruim 16 miljoen euro in het rood. Op geconsolideerd niveau, met ook de buitenlandse dochterbedrijven verwerkt in de cijfers, bedraagt het eigen vermogen 15 miljoen euro, tegenover nog bijna 112 miljoen euro een jaar eerder.

Het bedrijf kondigt in het gecorrigeerde jaarverslag enkele ingrepen aan. Er komt een kapitaalverhoging met 45 miljoen euro en het bedrijf neemt maatregelen om 'de continuïteit van de bestaande bankenrelaties te verzekeren'. Belchim heeft naast de familie-Putteman twee Japanse aandeelhouders.