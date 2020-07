Stormloop bij beursgang van Belgische biotechparel

Kanker

Zoals gebruikelijk bij biotechbedrijven in deze fase is Iteos nog verlieslatend en realiseert het geen omzet. 'We hebben grote verliezen opgestapeld sinds de oprichting en we verwachten ook de komende jaren verlies', is te lezen in het prospectus (het document met informatie voor beleggers, red.). 'We zullen verschillende financieringsrondes nodig hebben voor we onze doelstellingen bereiken.' Het kan vijf jaar duren voor een eerste product van Iteos de markt haalt.