Succesvol experiment met varkensnier mogelijk goed nieuws voor tekort aan donororganen

Amerikaanse chirurgen zijn er voor het eerst in geslaagd een varkensnier naar een mens te transplanteren zonder dat die meteen werd afgestoten. Volgens experts is dat mogelijk goed nieuws voor mensen die op een donororgaan wachten.

Het experiment met de nier, die genetisch aangepast is zodat ze niet langer een molecule bevatte die tot een afstotingsreactie leidt, vond plaats bij een hersendode patiënt met nierfalen in een ziekenhuis in New York. Haar familie stemde in met het experiment voor ze van de beademing gehaald werd.

De nier werd aan de bloedvaten van de patiënt vastgemaakt en buiten haar lichaam gehouden, zodat de chirurgen alles goed konden volgen. 54 uur lang werkte de nier 'vrij normaal' en produceerde hij evenveel urine als een menselijke nier. Daarna werd de beademing van de patiënt stilgelegd en stierf ze.

Het experiment is een doorbraak in de wereld van de transplantatiechirurgen, die al jaren onderzoeken of het mogelijk is om dierenorganen bij mensen te transplanteren. Tot nu toe botsten ze daarbij altijd op een felle afstotingsreactie.

Logische donor

Dat die er nu niet kwam, zet mogelijk de deur open voor de transplantatie van varkensharten, - levers en andere organen. Experts beklemtonen dat de techniek nog in haar kinderschoenen staat, dat het experiment beperkt in de tijd was en dat het nog niet gecontroleerd werd door vakgenoten.

Varkens lijken een logische donor omdat hun organen vrijwel dezelfde grootte hebben als mensenorganen. Bovendien zou het breder aanvaard worden dat varkens als orgaandonor gebruikt worden, omdat ze nu ook al massaal verwerkt worden in de vleesindustrie.