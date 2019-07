Surplace voor Couckes dierengeneesmiddelen

Animalcare boekte in het eerste halfjaar een stabiele omzet van 36,1 miljoen pond (40 miljoen euro). Dat laat de dierengeneesmiddelenmaker van Marc Coucke en Chris Cardon weten in een tradingupdate.

Bij constante wisselkoersen klommen de inkomsten met 0,9 procent. 'Dat is vermeldenswaardig gezien de bevoorradingsproblemen bij een externe producent. Dat woog voor 1,1 miljoen pond op onze inkomsten', onderstreept het bedrijf. Animalcare stelt dat die bevoorradingsproblemen nog dit kalenderjaar van de baan zullen zijn.

De brutobedrijfswinst (ebitda) van de Britse groep in het eerste halfjaar zou in lijn moeten liggen met die van de eerste helft van 2018. De ebitda bedroeg toen 6,3 miljoen pond.

Animalcare bouwt intussen zijn schulden af. Eind juni bedroegen ze nog 21 miljoen pond. Dat is 5 miljoen minder dan het jaar voordien en ook zo’n 11 procent minder dan begin dit jaar (23,6 miljoen).

Londense beurs

Coucke en Cardon kwam in 2017 bij Animalcare aan boord, naar aanleiding van de overname van het West-Vlaamse Ecuphar door het Britse bedrijf. Dat was een omgekeerde overname. Animalcare betaalde grotendeels in aandelen, waardoor Coucke en toenmalig Ecuphar-CEO Cardon de hoofdaandeelhouders van de Britse beursgenoteerde groep werden.