Surplace voor Omega Pharma & co.

De divisie boekte in het eerste kwartaal een omzet van 380 miljoen dollar, bijna een een tiende meer dan in het eerste kwartaal van 2019. Maar in het tweede kwartaal viel die groei stil. De inkomsten daalden met 2 procent tot 321 miljoen dollar. Volgens Perrigo is dat te wijten aan de wereldwijde lockdowns in de coronacrisis en aan de consumenten die in het tweede kwartaal de geneesmiddelenvoorraden aanspraken die ze in het eerste kwartaal hadden aangelegd.