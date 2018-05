Takeda tekent met Shire voor grootste Japanse overname ooit

Voor 46 miljard pond neemt het Japanse farmabedrijf Takeda het Iers-Amerikaanse Shire over. Na verschillende overnamevoorstellen is de deal dan toch rond. Maar aandeelhouders hebben bedenkingen bij de historische acquisitie.

Eind maart begon de geruchtenmolen over een eventuele overname van het Iers-Amerikaans farmabedrijf Shire door het Japanse farmaceutische bedrijf Takeda. De Japanners legden Shire verschillende overnamevoorstellen voor, maar nu is de kogel toch door de kerk. De twee bedrijven hebben een akkoord bereikt rond de overname voor 46 miljard pond (bijna 53 miljard euro).

Door de acquisitie belandt Takeda in de geschiedenisboeken want het is de grootste ooit door een Japans bedrijf. Bovendien behoort Takeda nu tot de top tien van de grootste farmaceutische concerns ter wereld.

Overbruggingskrediet

In vergelijking met de eerste toenaderingspoging eind maart van dit jaar ligt het bod 60 procent hoger dan de slotkoers toen. Takeda betaalt Shire nu 49,01 pond per aandeel, deels in cash (46 procent) en deels in aandelen (54 procent). Om de operatie te financieren heeft Takeda een overbruggingskrediet van tientallen miljarden opgenomen bij verschillende banken.

Met de overname wil het Japanse bedrijf zijn medicijnenportfolio versterken en zijn aanwezigheid in de VS fors uitbreiden. Shire staat bekend als een grote speler in de wereld van weesgeneesmiddelen. Dat zijn medicijnen voor zeldzame ziektes. Het heeft onder meer medicijnen tegen hemofilie, een erfelijke stoornis waardoor bloed niet goed stolt. Nieuwe behandelingen tegen dergelijke zeldzame aandoeningen zijn vaak lucratiever dan standaardmedicijnen omdat de prijs kan oplopen tot tienduizenden, of zelfs honderdduizenden, euro per patiënt.

Marktwaarde

De beurs reageert nog steeds niet onverdeeld enthousiast op de overname. Shire's aandelen worden nu verhandeld aan een prijs net boven 40 pond. Dat is nog steeds onder de biedprijs van Takeda, wat betekent dat de aandeelhouders nog steeds bedenkingen hebben bij de grootste Japanse overname ooit. Die vrees was er al van in het begin omdat de aandeelhouders vrezen dat het farmaciebedrijf zich kan mispakken aan de overname van Shire. De betaalde prijs is namelijk veel groter dan de marktwaarde.

Overnamejacht