'Talkpoeder met asbest' levert Johnson & Johnson miljardenboete op

Duizenden Amerikanen hebben Johnson & Johnson voor het gerecht gedaagd. Ze zeggen dat er asbest zat in het babypoeder van de farmareus en dat ze daardoor eierstokkanker hebben gekregen.

Volgens de vrouwen zat er sinds de jaren 70 asbest in het talkpoeder van het bedrijf. De farmareus zou dat beseft hebben, maar zijn klanten er niet over hebben ingelicht.

Johnson & Johnson ontkent de beschuldigingen met klem . Het bedrijf verdedigt zich met studies die aantonen dat het talkpoeder veilig is.

De farmareus werd eerder al veroordeeld en kreeg boetes van in totaal 417 miljoen dollar opgelegd, maar het bedrijf kon de verdicten in beroep altijd omkeren. Daarnaast heeft de groep nog minstens vijf beroepsprocedures lopen. Ook nu zegt Johnson en Johnson in beroep te gaan.