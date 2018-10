Te koop: Dafalgan

De Duitse producent van generische geneesmiddelen Stada dingt met een reeks Europese investeringsfondsen om de hand van Upsa, een Frans bedrijf van voorschriftvrije geneesmiddelen, meldt Reuters. Upsa is een onderdeel van Bristol Myers Squibb (BMS), een Amerikaanse farmagroep.

BMS zette Upsa deze zomer in de etalage. De biedingen moesten tegen 5 oktober binnen zijn. Upsa kan BMS 1 miljard euro opleveren.

Stada is een dochter van de grote private-equityfondsen Bain Capital en Cinven. Naast Stada zouden ook BC Partners, CVC Capital en PAI Partners een bod hebben uitgebracht. Uit de sector zelf lieten Mylan en de Franse farma- en cosmeticagroep Pierre Fabre dan weer hun interesse blijken.

Hoge winstmarge

De sector van medicijnen die zonder doktersvoorschrift te verkrijgen zijn in de apotheek is aan een consolidatie bezig. Voor de farma-industrie zijn die producten niet altijd een prioriteit, terwijl ze voor investeringsfondsen bijzonder aantrekkelijk zijn omdat ze een relatief hoge winstmarge hebben. De vergrijzing van de bevolking en de wens om gezonder te leven hebben de vraag naar gezondheidsproducten de jongste jaren sterk doen toenemen.

Upsa vertegenwoordigde in 2017 een omzet van 425 miljoen euro en een winst van zo'n 100 miljoen euro. Het farmabedrijf telt iets meer dan 1.500 werknemers. De vakbonden waarschuwen meteen dat ze geen herstructurering aanvaarden, als het bedrijf van eigenaar verandert.

Upsa, dat in 1935 werd opgericht, heeft naast het alom bekende Dafalgan nog andere pijnstillers in huis, zoals Efferalgan. Bovendien beschikt het over enkele neussprays en een voedingssupplement.