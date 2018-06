Techinvesteerder Jurgen Ingels stapt in revalidatietechnologie

Enkele Vlaamse topondernemers en een investeerder uit Dubai steken 1,6 miljoen euro in het Antwerpse TrainM dat robotica en brain machine interface inzet om hersenschade bij verlamde patiënten te herstellen.

‘Ik kan mijn pink bewegen.’ Vorige week kreeg Nilofar Niazi, de oprichtster van het revalidatiecentum, een mail van een van haar patiënten. Jarenlang kreeg die vrouw te horen dat ze met haar handicap, haar verlamde hand, moest leren leven. Nu, na een intense behandeling van een jaar, kan ze haar pink bewegen. ‘Het is geen wondermiddel, maar het geeft hoop op meer’, zegt Niazi.

TrainM bekijkt vestiging in Dubai Jurgen Ingels, Christan Dumolin (Koramic), PE Group (Stijn Van Rompay en Stefan Yee) en de Libanees Ziad Makhzoumi investeren 1,6 miljoen voor de verdere uitbouw van TrainM. In Antwerpen heeft het bedrijf het meest geavanceerde revalidatiecentrum voor verlamde patiënten in Europa. TrainM overweegt een tweede vestiging in Parijs, Amsterdam of Dubai. Het lijstje met bekende aandeelhouders tikt aardig aan. Ook de families Van Hool, De Clerck en Janssen (UCB, Solvay) investeerden eerder al.

‘En soms gaan onze patiënten er echt spectaculair op vooruit.’ Zoals een jongetje dat met verlammingsverschijnselen geboren werd en nu op zijn zevende zijn eerste stapjes heeft gezet. ‘De ouders zijn beyond happy.’

Hersenen hebben de kracht om met hulp zichzelf te herstellen. Nilofar Niazi oprichtster van TrainM

TrainM helpt patiënten waarbij de aansturing van het lichaam door de hersenen verstoord is, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, parkinson of multiple sclerose. ‘Maar hersenen hebben de kracht om met hulp zichzelf te herstellen’, zegt Niazi.

Exoskeletons

TrainM heeft daarvoor de meest geavanceerde technologie ter wereld in huis gehaald. Het combineert robots, exoskeletten, games en virtual reality met elektrische hersenstimulatie op de schedel. Door dat alles te combineren en patiënten bepaalde bewegingen duizenden keren te laten herhalen, probeert TrainM nieuwe verbindingen in de hersenen te creëren die de functies van beschadigde delen overnemen. Met het allernieuwste snufje – brain machine interface – gaat TrainM patiënten zelfs trainen om enkel met gedachten controle over spieren te krijgen.

Dit is een emotioneel project. Edward Schiettecatte oprichter TrainM

TrainM heeft sinds de opstart al meer dan 200 patiënten behandeld in Antwerpen, waar Niazi met haar man Edward Schiettecatte een herenhuis ombouwden tot het hightechcentrum van vandaag. De twee gaven tien jaar geleden hun topjob op Wall Street op toen het noodlot toesloeg en een van hun kinderen met hersenverlamming werd geboren. ‘Dit is dan ook een emotioneel project’, zegt Schiettecatte die onlangs ook zijn job bij Smartfin Capital – het investeringsfonds van Jurgen Ingels – opzegde om voltijds de expansie van TrainM in goede banen te leiden.

Bekende investeerders

TrainM investeerde de voorbije jaren al 6 miljoen euro en heeft plannen om de Antwerpse vestiging uit te breiden en de stap naar het buitenland te zetten. Het bedrijf haalde daarvoor 1,6 miljoen extra kapitaal op bij Jurgen Ingels, Christan Dumolin (Koramic), PE Group (Stijn Van Rompay en Stefan Yee) en de Libanees Ziad Makhzoumi. Het lijstje met bekende aandeelhouders tikt op die manier aardig aan. Ook de families Van Hool, De Clerck, Janssen en het investeringsfonds KOIS investeerden eerder al.

Expansie in Dubai

TrainM bekijkt de opstart van een tweede vestiging in Parijs of Amsterdam. En door Makhzoumi aan boord te halen, hoopt TrainM op samenwerkingen met lokale ziekenhuizen in Dubai. De Libanees was eerder financieel directeur van Arabtec, het grootste bouwbedrijf in Dubai, en bouwde vervolgens een netwerk van IVF-klinieken in het Midden-Oosten.

Er is vraag naar ons concept. In Antwerpen ontvangen we nu al patiënten uit heel Europa en zelfs uit het Midden-Oosten. De zuster van Miss Libanon bijvoorbeeld. Edward Schiettecatte oprichter TrainM

‘Er is vraag naar ons concept. In Antwerpen ontvangen we nu al patiënten uit heel Europa en zelfs uit het Midden-Oosten. De zuster van Miss Libanon bijvoorbeeld’, zegt Schiettecatte.

Big data