Tegenvaller voor nieuw Alzheimer-medicijn

De Amerikaanse overheid gaat het nieuwe alzheimermedicijn Biogen slechts voor een klein aantal patiënten terugbetalen. Dat illustreert nogmaals de discussie onder wetenschappers over het nut ervan.

Medicare, de ziekteverzekering van de Amerikaanse overheid, gaat het nieuwe alzheimermedicijn van Biogen alleen terugbetalen voor patiënten die deelnemen aan klinische studies. Dat zal de toepassing van het medicijn substantieel inperken.

Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), het gezondheidsagentschap dat Medicare beheert, kan de beslissing nog aanpassen. Een definitieve regeling zal er ten laatste midden april zijn.

Aandeelhouders van Biogen nemen het zekere voor het onzekere. Het aandeel zakte dinsdagavond met ruim 7 procent. Ook Eisai, de Japanse partner van Biogen, werd meegesleurd en verloor 2,5 procent.

300.000 De verkoop van Aduhelm loopt niet vlot. In het derde kwartaal leverde het amper 300.000 dollar op.

Aduhelm leek in 2019 een stille dood te sterven, maar Biogen reanimeerde het onderzoek en kreeg in de zomer van vorig jaar groen licht van de Food and Drug Administration. Het was het eerste nieuwe alzheimermiddel dat op de markt kwam sinds 2003, ook al waren er wel wat vraagtekens over de efficiëntie ervan. Er waren signalen dat het middel de cognitieve achteruitgang van het brein vertraagde in een vroeg stadium van de aandoening, maar voor veel experts was dat bewijs onvoldoende overtuigend.

Biogen rekent op Aduhelm om zijn omzet op te krikken in de komende jaren, maar de verkoop loopt niet vlot. In het derde kwartaal - het kwartaal van de lancering - leverde Aduhelm amper 300.000 dollar omzet op, aanzienlijk minder dan de 14 miljoen dollar analistenconsensus.

'Foute beslissing'

Artsen zijn duidelijk niet happig om het middel voor te schrijven. De CEO stak de hand in eigen boezem en noemde de beslissing het middel te verkopen voor 56.000 dollar per patiënt ‘een foute beslissing’. Intussen is de prijs gehalveerd.

De patiëntenorganisatie UsAgainstAlzheimer reageerde teleurgesteld op de beslissing van Medicare. ‘De FDA heeft het medicijn goedgekeurd. Medicare doet nu het tegenovergestelde’, zegt voorzitter George Vradenburg. ‘De gezondheidsdiensten van de overheid zijn in oorlog met elkaar.’

Happy few

Ook Harry Johns, topman van de Alzheimer’s Association is er niet over te spreken. ‘Het medicijn zal alleen toegankelijk zijn voor de privileged few.’

Er is geen duidelijk bewijs dat het medicijn werkt. Het gebruik in een klinische studie is de enige redelijke toepassing. Aaron Kesselheim professor Harvard Medical School

Andere vinden dan weer dat de overheid niet moet opdraaien voor dure medicijnen die geen nut hebben. ‘Dit is goed nieuws’, zegt Aaron Kesselheim, professor aan Harvard Medical School. Hij was vorig jaar een van de drie experten die zich terugtrokken uit de adviescomités van de FDA uit onvrede met de goedkeuring van Aduhelm. ‘Omdat er geen duidelijk bewijs is dat het medicijn werkt, is het gebruik ervan in een klinische studie de enige redelijke toepassing.’

Aduhelm behoort tot de categorie van de amyloïdemedicijnen. Die werken in op amyloïdeplakken, een hersenletsel dat karakteristiek is voor de ziekte van Alzheimer. De eiwitplakken beschadigen de communicatie tussen hersencellen en doen ze afsterven. Het medicijn triggert een immuunrespons om die schadelijke plakken te verwijderen.