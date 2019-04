Test-Aankoop dient klacht in tegen buitensporige geneesmiddelenprijs

De consumentenorganisatie trekt ten strijde tegen Leadiant, een Italiaans farmabedrijf dat de prijs van een geneesmiddel met 300 heeft vermenigvuldigd. Fagron werkt aan een alternatief in opdracht van Marc Coucke, aandeelhouder van het bedrijf.

Toen in januari bekend raakte dat 25 Belgische patiënten met de zeldzame zenuwziekte CTX hun behandeling niet meer kunnen betalen, omdat Leadiant de prijs van hun medicijn buitensporig opkrikte, schoot ondernemer Marc Coucke in actie. Hij belde Fagron , een bedrijf waar hij aandeelhouder van is, met de vraag het middel te kopiëren. Fagron is gespecialiseerd in magistrale bereidingen voor apothekers en heeft toegang tot grondstoffen en chemische moleculen die worden gebruikt om geneesmiddelen te fabriceren.

Fagron kon tot zover geen alternatief samenstellen. Het medicijn van Leadiant heeft als basisgrondstof CDCA en dat moet eerst worden ingevoerd en daarna goedgekeurd, voor er een medicijn van kan worden gemaakt.

Monopolie

Test-Aankoop stapt intussen naar de Belgische Mededingingsautoriteit om Leadiant aan te klagen. De consumentenorganisatie vindt dat het farmabedrijf misbruik maakt van zijn monopolie, want het heeft een exclusieve overeenkomst voor de grondstof CDCA, ten koste van de patiënten. 'Het verkoopt een oude molecule als een weesgeneesmiddel en heeft de prijs met meer dan 300 vermenigvuldigd', zegt Test-Aankoop in een persbericht.

Leadiant kreeg in 2017 de toestemming van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) om CDCA, of chenodeoxycholzuur, te gebruiken tegen CTX. Het geneesmiddel kan de ziekte niet genezen, maar zwakt wel de progressie af. Patiënten hebben het dan ook levenslang nodig. De prijs is sindsdien gestegen tot 140 euro voor een capsule, terwijl het medicijn 15 jaar geleden voor 15 eurocent werd verkocht voor behandelingen van galstenen onder de naam Chenofalk.

Test-Aankoop vraagt de mededingingsautoriteit vast te stellen dat sprake is van misbruik en Leadiant een boete op te leggen.

Geen garanties

Of Fagron erin zal slagen een kopie van Leadiants middel te maken, is nog niet duidelijk. 'Fagron zet zich volledig in om een oplossing te vinden, zonder garanties te kunnen geven dat het daadwerkelijk lukt', zegt woordvoerder Constantijn van Rietschoten.

