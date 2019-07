Test-Aankoop dient klacht in tegen 'woekerprijs' spierziektemedicijn

De consumentenorganisatie meent dat de farmareus Biogen misbruik maakt van zijn monopoliepositie door een 'woekerprijs' te vragen voor Spinraza.

Spinale musculaire atrofie (SMA) is een zeldzame degeneratieve erfelijke aandoening die de spieren aantast. In België worden jaarlijks gemiddeld twaalf mensen met de aandoening geboren. Sinds september vorig jaar is op de Belgische markt wel een middel beschikbaar om mensen met SMA te behandelen: Spinraza.

Maar het product is volgens Test-Aankoop veel te duur, omdat Biogen misbruik maakt van zijn monopoliepositie. 'De vraagprijs van Spinraza, een weesgeneesmiddel, staat niet in verhouding tot de gemaakte investeringen', stelt de consumentenorganisatie. Eén verpakking Spinraza kost 88.300 euro, zegt Test-Aankoop. De kostprijs van een volledige behandeling van een patiënt loopt tijdens het eerste jaar op tot 529.800 euro. De jaren daarna zijn minder doses nodig, maar toch bedraagt de factuur voor één patiënt nog altijd 264.900 euro per jaar. 'We willen dat de autoriteiten dit misbruik bevestigen, stopzetten en bestraffen met een boete.'

Biogen is niet ongerust over de klacht. 'Wij hebben strikt de lokale Europese regelgeving gevolgd', verklaarde Kris Schellens, algemeen directeur van Biogen Belux, aan De Morgen. Hij ontkent dat de prijs te hoog ligt. 'De prijs van een product moet in lijn zijn met de toegevoegde waarde. We zijn daarover tot een akkoord gekomen. In die zin heeft de Belgische overheid het antwoord op de vraag gegeven.'