Testcapaciteit voor coronavirus wordt nog altijd onderbenut

Het aantal dagelijks uitgevoerde coronatesten blijft ver onder de maximumcapaciteit bengelen. 'We hebben veel geleerd uit de eerste testfase. Er ligt nu een draaiboek klaar om alles efficiënter te laten verlopen.'

De afgelopen dagen werden in Belgische laboratoria dagelijks tussen 6.000 en 7.000 stalen onderzocht op de aanwezigheid van het coronavirus. Woensdag piekte dat aantal op 7.136, meldde federaal minister Philippe De Backer, die de taskforce leidt. Dat aantal zit evenwel nog steeds een eind onder het maximale aantal testen dat ons land in principe aan kan.

De voorbije weken werd namelijk een consortium gevormd met universiteiten, farmabedrijven zoals GSK en UCB, en softwareontwikkelaars om de testcapaciteit in ons land op te trekken naar 10.000 per dag. Alle apparatuur staat klaar om stalen te verwerken, meer dan 10.000 per dag zelfs. En vanaf deze week wordt waarschijnlijk nog extra personeel en machines in gereedheid gebracht.

Maar de aanvoer van de stalen loopt achter. Dat heeft momenteel niet te maken met een gebrek aan materialen zoals neuswissers - om een uitstrijkje van de slijmvliezen te nemen - of buisjes om het staal in te bewaren. Wat is dan wel de oorzaak is van de onderbenutting? De Backer verwijst naar de nog steeds stringente richtlijnen om in ziekenhuizen enkel personen te testen als er symptomen zijn of een vermoeden van een besmetting.

We moeten breder testen. Philippe De Backer Federaal minister

'We moeten breder gaan testen', zegt De Backer. 'Dat kan door de case definition, zoals voorgesteld door de experts, open te trekken naar bijvoorbeeld mensen met symptomen van een virale infectie. Ik ben daar voorstander van.' In zo'n kader kunnen bijvoorbeeld ook patiënten met griepsymptomen, die nog niet per se kortademig zijn, worden getest. Een aanpassing van die richtlijn zou in de maak zijn.

Er is evenwel meer aan de hand. Het is intussen twee weken geleden dat de beslissing werd genomen om staalafnames te doen bij 20.000 bewoners en personeelsleden in woon-zorgcentra verspreid over het land. Die hele operatie, waarbij 194 woon-zorgcentra betrokken zijn, had blijkbaar veel voeten in de aarde want het doel van 20.000 tests is nog steeds niet bereikt. Tot gisteravond waren 16.472 stalen afgenomen, waarvan er nog 4.300 nog in verwerking waren, of in transit van het woon-zorgcentrum naar het labo.

Complexe operatie

'Het is complexe operatie. Er zit een hele logistiek achter, en ik hoor toch dat er af en toe leveringen van de test kits laat op de avond of net voor het paasweekend gebeuren. Dan is het niet evident snel artsen op te trommelen om de staalafnames te doen', zegt Veronique De Schaepmeester van VLOZO, de koepel van de commerciële rusthuizen.

'Het heeft ook gewoon veel organisatie op het terrein gevraagd', zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 'Zeker in grote instellingen met een paar honderd bewoners is dat niet eenvoudig, wetende dat het tien minuten per staalafname vergt en soms langer bij dementerende personen. Als arts kan je dat niet alleen aan, en moet je een team verzamelen van verpleegkundigen of studenten geneeskunde om je bij te staan.'

Dat sommige kits handleidingen bevatten die niet overeenkwamen met de wissers om de tests af te nemen, hielp ook niet natuurlijk. 'We hebben veel geleerd uit deze eerste testfase', klinkt het. 'Er ligt nu een draaiboek klaar voor alle woon-zorgcentra om het hele proces efficiënter laten verlopen.' Dat zal ook nodig zijn om zoals beloofd iedereen - 210.000 inwoners en werknemers - in de woon-zorgcentra en andere zorginstellingen in de komende drie weken te testen.

Tweede fase gestart

Momenteel zitten tussen het verdelen van de testkits en de rapportering van de resultaten gemiddeld zo’n twee tot drie dagen, met uitschieters tot vijf dagen. De ambitie van De Backer is om de staalafname te doen op de dag van de levering of ten laatste de dag nadien, waarna het staal in het labo geanalyseerd kan worden. 'Wanneer we aan de beoogde 10.000 zullen geraken? We hopen deze week nog', zegt Caroline Leys, de woordvoerster van De Backer.

Van de reeds verwerkte stalen in woon-zorgcentra bleek 19 procent positief. Op basis van de resultaten kunnen de woon-zorgcentra maatregelen nemen, door bijvoorbeeld covidafdelingen op te richten met besmette bewoners en personeelsleden. Intussen is de tweede testfase van start gegaan en zijn daarbij al de eerste test kits geleverd met prioriteit voor instellingen met grote of beginnende uitbraken. Ook de personeelsleden in centra waar er nog geen vermoedens van besmettingen zijn, komen eerst aan de beurt.