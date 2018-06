Thrombogenics doopt zich om tot Oxurion

Toen professor Désiré Collen in 1991 Thrombogenics boven de doopvont hield, was duidelijk waar de naam vandaan kwam. De Leuvense professor werd wereldwijd bekend door de ontdekking van tPA, een middel tegen bloedklontering of trombose.

Schwung

Dat is er nu, zegt Piepers. ‘Er zijn heel wat nieuwe ontwikkelingen. We hebben twee nieuwe klinische studies opgezet en we konden positieve resultaten aankondigen van een studie die vorig jaar is begonnen. Er zit wat schwung in. En het zal hier niet ophouden. Thrombogenics is volop in beweging en de nieuwe naam moet die verandering zichtbaar maken.’