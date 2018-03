Thrombogenics ziet verkoop Jetrea verder slinken

Het Leuvens biotechbedrijf Thrombogenics biecht in zijn jaarresultaten voor 2017 tegenvallende verkoopcijfers op voor zijn oogproduct Jetrea. Meteen rijst de vraag of het bedrijf er goed aan deed om de verkoop weer helemaal in handen te nemen.

Het Leuvense biotechbedrijf Thrombogenics haalde in 2017 nog 2,9 miljoen euro uit de verkoop van zijn oogproduct Jetrea in de Verenigde Staten, tegenover 4,4 miljoen euro het jaar voordien. Ook de royalties op Jetrea, betaald door Alcon, daalden van 2,2 naar 1,3 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2013, het lanceringsjaar van Jetrea, leverde het oogproduct 20,2 miljoen euro op.

Thrombogenics stond tot september enkel in voor de verkoop van het oogmedicijn in de Verenigde Staten. De rest van de wereld werd benaderd door Alcon, een dochter van farmareus Novartis, gespecialiseerd in oogproducten. Maar Alcon wou van Jetrea af, waardoor Thrombogenics de rechten terugkreeg. Het biotechbedrijf heeft nu alle rechten wereldwijd op Jetrea.

De deal met Alcon, in september, leidde tot uitzonderlijke inkomsten die de totale omzet van Thrombogenics opkrikken tot 9,1 miljoen euro, tegenover 7,1 miljoen euro in 2016. Er was immers een winstoverdracht van 1,7 miljoen euro en een extra tegemoetkoming van 3,3 miljoen euro na een geschil over de prijs van het product.

Alcon/Novartis betaalde Thrombogenics overigens 53,7 miljoen euro contant uit voor de terugkeer van de rechten, een meevaller die maakt dat het Leuvense biotechbedrijf een operationele winst afficheert van 23,3 miljoen euro, terwijl het in 2016 een verlies van 60,8 miljoen euro boekte. Netto komt dit op een winst van 22,6 miljoen euro.

Thrombogenics stelt nu over 115,7 miljoen euro te beschikken aan cash, tegenover 80,1 miljoen euro een jaar terug.

Diabetes en kanker

Thrombogenics werkt aan enkele nieuwe geneesmiddelen, waardoor het vorig jaar 23,2 miljoen euro investeerde in onderzoek. Het biotechbedrijf ontwikkelt oogproducten voor diabetespatiënten. Daarnaast doet het ook kankeronderzoek, via Oncurious. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft iets meer dan 18 procent in Oncurious.