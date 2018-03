Tigenix krijgt groen licht voor geneesmiddel tegen fistels

Het biotechbedrijf Tigenix mag zijn therapie tegen anale fistels voor patiënten met de ziekte van Crohn in Europa op de markt brengen. Tigenix staat op het punt in handen te komen van het Japanse Takeda.

De Europese Commissie heeft Alofisel , vroeger Cx601 genoemd, goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn die last hebben van complexe perianale fistels. Het gaat om patiënten die geen baat hebben gehad bij eerdere behandelingen tegen hun fistels. Alofisel, een injectie, is een stamceltherapie . Dat wil zeggen dat zieke cellen worden vervangen door gezonde cellen van een donor.

De ziekte van Crohn treft in ons land een duizendtal mensen. Door de ziekte ontstaan er ontstekingen en wonden in het darmkanaal. Met openingen door de huid. De zogenaamde fistels. Een vervelende aandoening, met andere woorden.

'Deze goedkeuring van Alofisel weerspiegelt ons diepgaand inzicht en erkend leiderschap in de ontwikkeling van allogene stamcellen en onze vaste toewijding om innovatieve therapieën voor medische behoeften te ontwikkelen', zegt María Pascual, VP Regulatory Affairs and Corporate Quality van Tigenix. 'We zijn verheugd om de medische gemeenschap een belangrijke nieuwe behandelingsoptie te bieden voor patiënten met de ziekte van Crohn die niet reageren op de momenteel beschikbare therapieën.'

Alofisel is in licentie gegeven aan Takeda voor de ontwikkeling en de verkoop buiten de Verenigde Staten. Tigenix hoopt het middel later nog in te zetten tegen andere aandoeningen.